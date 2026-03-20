Ramazan Bayramı öncesinde İzmir genelinde berber ve kuaförlerde yoğunluk dikkat çekici seviyeye ulaştı. Vatandaşlar bayrama bakımlı girmek için işletmelere akın ederken, özellikle arife gününde randevular doldu, sıra listeleri uzadı.

Buca ilçesi İşçievleri semtinde hizmet veren bir erkek kuaförü ise artan talep karşısında çalışma saatlerini 24 saate çıkardı.

Gece boyunca kesintisiz hizmet

Sabahın erken saatlerinde başlayan mesai, gece boyunca devam ediyor. İşletme sahibi Ahmet Ateşoğlu, yoğunluğun beklentilerin üzerinde olduğunu belirterek gün boyu kesintisiz hizmet verdiklerini söyledi.

“Sabah saatlerinde başladık, gece de devam ediyoruz. Bayram öncesi müşterilerimizi en iyi şekilde hazırlamak için çalışıyoruz” diyen Ateşoğlu, yorgunluğa rağmen tempoyu düşürmediklerini ifade etti.

“Sıfır hata” hedefiyle çalışıyorlar

Yoğun tempoya rağmen hizmet kalitesinden ödün vermemeye çalıştıklarını belirten çalışanlar, gün içinde onlarca müşteriye hizmet verdiklerini dile getirdi.

İşletme çalışanlarından Umut Sayar, “Sabah saatlerinden bu yana onlarca tıraş yaptık, bir o kadar da randevumuz var. Yorgunuz ama işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Çıraklara bayram bereketi

Yoğunluk en çok çırakların yüzünü güldürdü. Gün boyunca müşterilere hizmet eden çıraklar, aldıkları bahşişlerle bayram öncesi önemli bir gelir elde etti.

Çıraklar, arife günü 5 ila 6 bin lira arasında bahşiş topladıklarını belirterek memnuniyetlerini dile getirdi. “Keşke her gün bayram olsa” sözleriyle yaşadıkları sevinci ifade ettiler.