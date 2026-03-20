Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin ulaşım ağını modernize etmek ve trafik akışını daha akıcı hale getirmek amacıyla son iki yılda devasa projelere imza attı. Şehir merkezindeki caddelerden en uzak köy yollarına kadar uzanan geniş kapsamlı çalışmalar neticesinde tam 802 kilometrelik yol ağı yenilenerek hizmete sunuldu. Toplu taşıma filosuna dahil edilen 125 taze kan ve stratejik öneme sahip alt geçit, tünel ve köprü projeleriyle İzmir, sürdürülebilir bir mobilite vizyonuna doğru emin adımlarla ilerliyor. Kentin dört bir yanını saran bu yatırım seferberliği, hem konforu hem de güvenliği en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Raylı sistemlerde büyük ivme: Buca Metrosu’nda dev ilerleme

Kentin toplu ulaşım yükünü hafifletecek olan raylı sistem projeleri, son iki yıllık süreçte tarihi bir ivme kazandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın göreve gelmesiyle birlikte vites yükselten Buca Metrosu projesi, yüzde 2 seviyelerinden devralınarak kısa sürede yüzde 47 dolaylarına ulaştırıldı. 765 milyon Euro’luk dev bütçesiyle dikkat çeken ve tamamen belediyenin öz kaynaklarıyla finanse edilen bu devasa yatırımda tünel kazıları tamamlanırken, hattın Fuar İzmir’e kadar uzatılması için de düğmeye basıldı. 13,5 kilometrelik güzergahta 14 istasyonla hizmet verecek olan sürücüsüz metro hattı, tamamlandığında günlük 400 binden fazla yolcuya modern bir seyahat imkanı tanıyacak.

Entegre ulaşım ve genişleyen ağ: İZBAN ve Tramvay takviyesi

İzmir’in ulaşım omurgasını güçlendirme çalışmaları yalnızca metro ile sınırlı kalmıyor. İZBAN hattına eklenecek olan Konak Gürçeşme ve Çiğli Katip Çelebi Üniversitesi istasyonlarıyla raylı sistem erişilebilirliği artırılırken, tramvay filosuna katılacak 22 yeni elektrikli araçla mevcut kapasite 60 araca çıkarılıyor. Öte yandan, kentin gelecekteki en önemli hatlarından biri olması beklenen 32,5 kilometrelik Karabağlar-Gaziemir metro hattı için de hazırlıklar tamamlandı. Menderes’ten Halkapınar’a uzanacak bu devasa güzergahın 2026 yılı yatırım programına dahil edilmesi için resmi başvurular yapılarak kentin 2040 ulaşım vizyonu şimdiden şekillendirilmeye başlandı.

Toplu taşımada sosyal belediyecilik ve çevreci alternatifler

Eshot filosuna eklenen 125 yeni otobüsle güçlenen karayolu taşımacılığında, İzmirlilerin yüzünü güldüren "90 dakika ücretsiz aktarma" sistemi yeniden hayata geçirildi. 45 yeni hattın hizmete girmesiyle ulaşım ağı genişlerken, deniz ulaşımında da deniz taksi ve yeni deniz dolmuşlarıyla körfez daha aktif kullanılmaya başlandı. Çevreci ulaşım hedefi doğrultusunda tamamen yenilenen BİSİM sistemi, bin adet yeni nesil bisikletle istasyon zorunluluğunu ortadan kaldırırken; Konak ve Alsancak bölgelerinde hizmet verecek olan elektrik destekli üç tekerlekli BİSİCAB sistemi hem karbon salımını düşürecek hem de üniversite öğrencilerine istihdam kapısı aralayacak.

Trafik düğümlerini çözen stratejik yatırımlar ve asfalt seferberliği

İzmir trafiğinin kronikleşen sorunlarına neşter vuran karayolu projelerinde de sona yaklaşıldı. Buca ile Bornova arasındaki ulaşım süresini sadece 10 dakikaya indirecek olan Türkiye’nin en uzun belediye tüneli Buca Onat Tüneli’nde ilk etap tamamlanırken bağlantı yollarında yüzde 96 başarı sağlandı. Şehir merkezinde ise Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidi imalatında yarı yol geçilerek Halkapınar ile Gıda Çarşısı arasındaki trafik yükünün hafifletilmesi hedeflendi. Eş zamanlı olarak yürütülen asfalt seferberliği kapsamında İzmir ile Yozgat arasındaki mesafe kadar yol yenilenirken, 375 kilometrelik sıcak asfalt ve kırsal alanlardaki 427 kilometrelik sathi kaplama çalışmalarıyla kentin ulaşım zemini baştan aşağı modernize edildi.