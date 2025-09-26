Bu akşam MasterChef’e konuk olan Ömer Aksu, Gaziantep’te doğdu ve tatlı ustası olarak tanınıyor. Ömer Aksu, 5 Temmuz 1995’te dünyaya geldi ve 27 yaşında. Ailesi üç kuşaktır bu mesleği sürdürüyor. Meslek hayatına 10 yaşında babasının yanında baklava çıraklığıyla başladı, ardından Akşam Simit Fırını isminde kendi işletmesini kurdu. 2016’da tasarımı ve tescili kendisine ait “Simit Katmer” ile sektöre yeni bir ürün kazandırdı. Şu anda 6 şubesiyle hem Türkiye’de hem Amerika, Dubai, Irak gibi ülkelerde bu lezzetleri sunuyor. Ömer Aksu, hem genç yaşında girişimci kimliğiyle hem de ustalığıyla gastronomi dünyasında tanınan bir isim.

MasterChef Türkiye’nin 26 Eylül akşamı yayınlanan bölümüne genç yaşına rağmen ustalığıyla tanınan katmer ustası Ömer Aksu konuk oldu. Gaziantep’te doğan ve ailesinden gelen tatlıcılık geleneğini sürdüren Aksu, yarışmacılara katmer yapımındaki püf noktaları anlattı. Programda yarışmacılardan, ustanın özel tarifiyle katmer hazırlamaları istendi ve bu süreçte Ömer Aksu, Gaziantep’in eşsiz lezzetini jüri üyelerine ve ekrana taşıdı.

Tatlıcılık serüveni, çocuk yaşta babasının yanında baklavacı çıraklığıyla başladı. Kısa sürede sektörde adını duyuran Aksu, Akşam Simit Fırını isimli kendi işletmesini açtı ve burada “Simit Katmer” adını verdiği özgün bir tarife imza attı. Yenilikçi yaklaşımı ile tatlı sektörüne farklı bir soluk getiren Aksu, geçmişten aldığı tecrübeyi kendi tarzıyla birleştiriyor.

Küçük yaşta başladığı iş hayatında üçüncü kuşak bir tatlı ustası olarak öne çıkan Ömer Aksu, hem Türkiye’de hem yurt dışında katmer ve Antep tatlılarını geniş kitlelere ulaştırdı. Aksu’nun işletmesinin Türkiye genelinde altı şubesi bulunuyor, ayrıca Amerika ve Orta Doğu’da da ürünlerini müşterilere sunuyor. Usta şef, modern ve geleneksel tatları buluşturma konusundaki başarısıyla özellikle gastronomi dünyasında dikkat çekiyor.

Konuk olduğu MasterChef bölümünde hem yarışmacılara hem izleyicilere unutulmaz bir katmer deneyimi yaşatan Ömer Aksu, özgün reçetesi ve yenilikçi sunumuyla büyük ilgi topladı. Aksu’nun hikayesi, genç yaşta girişimcilik ve ustalık örneğiyle MasterChef izleyicilerine ilham verdi. Program boyunca, Gaziantep mutfağına özgü anlatımı ve enerjisiyle de gecenin en çok konuşulan ismi oldu.