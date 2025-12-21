Son Mühür- Gazze'de Hamas'ın hakimiyetine daerbe vuran İsrail Lübnan'da da istediğini almaya çok yakın.

Lübnan'ın yıl sonu son tarihinden önce İsrail ile ateşkesin önemli bir şartını yerine getirmek için çabaladığı bir dönemde Lübnan Başbakanı Nawaf Salam Litani Nehri'nin güneyindeki Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını sağlayacaklarını duyurdu.

Kasım 2024'te varılan ve ABD'nin desteklediği ateşkes, İsrail ile Hizbullah arasında bir yıldan fazla süren çatışmaları sona erdirmişti.

İsrail, İran'la ittifak halindeki Hizbullah'ın İsrail'e bitişik nehrin güneyindeki bölgelerden başlayarak silahsızlandırılmasını şart koşmuştu.

İkinci aşama kuzeydeki silahlar...



Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Başbakan Salam'a 5 Ağustos'ta ABD destekli Lübnan ordusuna yıl sonuna kadar silah konusunda devlet tekeli kuracak bir plan hazırlama görevi verdi .



Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakan Salam, Litani Nehri'nin güneyindeki bölgeyle ilgili silah konsolidasyon planının ilk aşamasının tamamlanmasına sadece birkaç gün kaldığını teyit etti." denildi.

Salam, "Devlet, Lübnan ordusunun hükümetten aldığı yetki doğrultusunda hazırladığı plana dayanarak, ikinci aşamaya, yani Litani Nehri'nin kuzeyindeki (silahların ele geçirilmesi) aşamasına geçmeye hazırdır" diye ekledi.