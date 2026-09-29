Son Mühür- Son dönemde okullarda artan silahlı olayların ve güvenlik açıklarının ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin 81 ilin valiliğine gönderdiği talimat çerçevesinde, hem okul çevrelerindeki tedbirler üst seviyeye çıkarıldı hem de bireysel silah sahipleri için uyarılar yapıldı.

7 şehirde SMS’li uyarı dönemi başladı

Alınan karar kapsamında, ruhsatlı silah ve av tüfeği sahiplerinin muhafaza sorumluluklarını hatırlatmak için uygulamanın ilk olarak yürütüleceği iller belirlendi.

Elazığ, Manisa ve Giresun’un da aralarında olduğu 7 ilde emniyet müdürlükleri, ruhsat sahiplerinin cep telefonlarına doğrudan uyarı mesajları göndermeye başladı.

Uygulamanın kısa süre içinde tüm Türkiye’ye yayılacağı öğrenildi. Bakanlık yetkilileri, evlerdeki silahların çocuklar ve yetkisiz kişilerin erişemeyeceği şartlarda saklanmasının hayati önem taşıdığını vurguluyor.

Elazığ ve Giresun Emniyeti'nden silah sahiplerine uyarı

İl Emniyet Müdürlükleri tarafından vatandaşlara iletilen mesajlarda yasal yaptırımlar ve güvenlik kuralları bir kez daha hatırlatıldı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, gönderdiği SMS metninde yasal zorunlulukları şu ifadelerle hatırlattı;

"Sayın Ruhsat Sahibi, 2521 Sayılı Kanun gereği yivsiz av tüfeğinin başkasına verilmesi/kullandırılması yasaktır.

Tüfeğinizi çocukların/yetkisiz kişilerin ulaşamayacağı kilitli yerlerde, boş ve şarjörü ayrı şekilde muhafaza ediniz."

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü ise mesajında özellikle evdeki çocukların korunmasına dikkat çekerek vatandaşları;

"Sayın ruhsat sahibi; Ruhsatlı silahlarınızı kimsenin (özellikle çocukların) ulaşamayacağı ve kullanmasına imkan vermeyecek şekilde muhafaza altına alarak, üzücü olayların yaşanmasının önlenebileceğini hatırlatır sağlıklı günler dileriz." diyerek uyardı.

4 ilde yeni ve yenileme başvurularına yazılı tebligat kararı

Emniyet birimlerinin yürüttüğü saha çalışmaları sadece kısa mesajlarla sınırlı kalmadı.

Eskişehir, Bursa, Afyonkarahisar ve Erzurum’da yeni silah ruhsatı almak ya da mevcut ruhsatını yenilemek isteyen vatandaşlar için resmi yazılı tebligat uygulamasına geçildi.

Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, 4 ildeki resmi tebligat sürecinin ve ülke genelindeki bilgilendirme çalışmalarının kesintisiz şekilde devam edeceğinin altı çizildi.