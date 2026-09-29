30 Eylül yarın okullar tatil mi sorusunu gündeme taşıyan, Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarısı. Çarşamba günü 00.00 ile 12.00 arasında kuvvetli sağanak bekleniyor, metrekareye 21 ile 50 kilogram yağış düşebilir. Yağış, okul saatlerine denk geliyor.

Kararı valilikler ve ilçe hıfzıssıhha kurulları veriyor. Sabah saatleri belirleyici olacak.

Okullar yarın hangi illerde tatil edildi?

Hiçbir ilde 30 Eylül için il genelinde tatil kararı açıklanmadı. Bu akşam ya da yarın sabah yeni bir karar çıkmazsa dersler Çarşamba günü normal saatinde başlayacak.

Yerel kararlar ise daha şimdiden gündemde. 29 Eylül'de Sakarya'nın Karasu ilçesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Şehit Oktay Demirci İlk ve Ortaokulu'nda eğitime 1 gün ara verdi. Akyazı'daki Paris İlkokulu'nda da bodrum kat sular altında kaldı, eğitime ara verildi. Yarın da sel ve su baskını görülen ilçelerde tekil okul kararları çıkabilir.

Sarı kodlu uyarının ayrıntıları

Uyarı, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da il genelini, Bursa ile Balıkesir'de kuzey kesimleri, Çanakkale'yi ve İstanbul'da Pendik, Tuzla ile Şile'yi kapsıyor. Yağışın Çarşamba günü gece yarısından öğlene kadar sürmesi bekleniyor.

İl Durum İstanbul Tatil kararı yok, Pendik, Tuzla ve Şile'de kuvvetli sağanak Kocaeli Tatil kararı yok, kuvvetli sağanak Bursa Tatil kararı yok, kuzey kesimlerde kuvvetli sağanak Çanakkale Tatil kararı yok, kuvvetli sağanak ve rüzgar Balıkesir Tatil kararı yok, kuzey kesimlerde kuvvetli sağanak

Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan saatte 50 ile 70 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksama riski var.

Kararlar valiliklerden duyurulacak

İstanbul'da karar yetkilisi İstanbul Valiliği. Diğer illerde de valilikler ve ilçe hıfzıssıhha kurulları söz sahibi.

Bursa'da sosyal medyada "2 gün tatil" paylaşımları dolaşıyor. Bu paylaşımların resmi bir dayanağı yok. Çarşamba sabahı yalnızca valiliklerin resmi hesaplarındaki duyurulara bakmak yeterli.