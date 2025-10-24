Trendyol Süper Lig’de bu sezon dış saha performansıyla öne çıkan Göztepe, oynadığı 5 deplasman maçından 8 puan çıkarmayı başardı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmalarda ilk iki maçını kazanırken, son üç maçında 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Bu sonuçlarla İzmir temsilcisi, deplasmanda en çok puan toplayan takımlar sıralamasında Galatasaray (15) ve Trabzonspor’un (9) ardından üçüncü sırada yer aldı. Göztepe ile aynı puanı paylaşan tek diğer ekip ise Samsunspor oldu.

Savunmada güçlü performans

Göztepe, savunmada gösterdiği istikrarlı oyunla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, ligde toplamda sadece 3 gol yerken, bu gollerin 2’si deplasman maçlarında geldi. Bu sayede İzmir ekibi, ligin en az gol yiyen takımları arasında üst sıralarda yer alıyor. Dış sahada da Galatasaray’ın (1) ardından Fenerbahçe ile birlikte en az gol yiyen ikinci takım konumunda bulunuyor.

Son üç deplasmanda galibiyet hasreti

Deplasmanda başarılı bir grafik sergileyen Göztepe, son haftalarda istenen performansı yakalayamadı. Sarı-kırmızılı ekip, dış sahadaki son üç maçında galibiyet elde edemeyerek 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov ve öğrencileri, hafta sonu oynayacakları Galatasaray karşılaşmasıyla birlikte yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.