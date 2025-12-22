Şehir genelinde yolların buz tutması ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle gözler Kayseri Valiliği'nden gelecek habere çevrildi. Özellikle Kocasinan, Melikgazi, Talas gibi merkez ilçelerin yanı sıra yüksek kesimlerdeki ilçelerde de kar yağışının devam etmesi, "23 Aralık'ta okullar tatil mi?" sorusunu gündemin ilk sırasına taşıdı.

Kayseri'de yarın okullar tatil mi?

Kayseri'de devam eden kar yağışı sonrasında kamuoyunun en çok merak ettiği konu, eğitime ara verilip verilmeyeceği oldu. Şu an itibarıyla Kayseri Valiliği veya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Aralık Salı günü için alınmış resmi bir kar tatili kararı bulunmuyor. Yetkili mercilerden "okulların tatil edildiğine" dair bir açıklama yapılmadığı için eğitim öğretim faaliyetleri mevcut planlamaya göre devam ediyor.

Kocasinan, Melikgazi, Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde okulların açık olduğu ve eğitimin sürdüğü biliniyor. Valilikten konuyla ilgili yeni bir değerlendirme gelmesi durumunda, resmi duyuruların takip edilmesi önem taşıyor.

Kayseri İçin Hava Durumu Raporu

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve çevresi için hava durumu raporunu güncelledi. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyrettiği kentte, gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi öngörülüyor.

Uzmanlar, kar yağışının yanı sıra buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyarıyor. Özellikle sabah saatlerinde okula ve işe gidecek olanların ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları gerekiyor. Kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürmesi beklenirken, yetkililer hava koşullarını anlık olarak takip ediyor.