1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla önemli açıklamalarda bulunan İzmir Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Figen Türk, vatandaşları en basit gibi görünen şikayetleri dahi ciddiye almaları konusunda uyardı. Prof. Dr. Türk, erken tanının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Kimse hasta olmayı elbette istemez; ancak herhangi bir şikayet mevcutsa, bu durumun üzeri kesinlikle örtülmemeli ve uzman bir hekime başvurulmalıdır," dedi.

Sinsi belirtiler ve risk faktörleri

Prof. Dr. Figen Türk, akciğer kanserinin sıklıkla atlanan veya başka hastalıklarla karıştırılan belirtilerle ortaya çıkabileceğini belirtti. Hastalığın, geçmeyen inatçı öksürük, ağızdan kan gelmesi, ani kilo kaybı, ses kısıklığı, ilerleyici nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi şikayetlerle kendini gösterebildiğini ifade etti. Bazen de farklı bir sağlık problemi için yapılan tetkikler sırasında tesadüfen saptanabildiğini ekledi. Türk, özellikle genetik yatkınlığı olan, aktif veya pasif sigara kullanan ya da çevresel toksik maddelere maruz kalan kişilerin çok daha dikkatli ve düzenli taramadan geçmesi gerektiğini kaydetti.

Cerrahi tedavi: "Bıçak değmez" yanılgısı tarih oldu

Toplumda yerleşmiş olan "akciğer kanserine bıçak değmez" gibi eski inanışların güncel tıbbi yaklaşımla çeliştiğini belirten Prof. Dr. Türk, bu yanlış algıya açıklık getirdi. Türk, doğru tedavi yaklaşımının, her hastanın durumunun kişiye özel olarak detaylıca değerlendirilmesi ve cerrahi müdahaleye uygun olan hastaların mutlaka ameliyat edilmesi olduğunu söyledi. Erken evrede saptanan vakalarda, duruma göre açık cerrahi ya da gelişmiş kapalı ameliyat (VATS/robotik) yöntemlerinin başarılı bir şekilde uygulandığını dile getirdi. Prof. Dr. Türk, akciğer ameliyatlarının riskli grupta yer almasına rağmen, günümüz teknolojisiyle risklerin minimize edildiğini ve hastaların büyük çoğunluğunun kısa sürede normal yaşamlarına dönebildiğini ekledi.

Eş zamanlı kitle vakasında başarılı operasyon

Prof. Dr. Türk, kendi hastalarından Çiçek Akgül (72) örneğini paylaşarak, karmaşık vakalara dikkat çekti. Karın ağrısı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuran Akgül’ün tetkiklerinde eş zamanlı olarak hem akciğerinde hem de böbreğinde şüpheli kitleler tespit edilmişti. Akciğer ameliyatını başarıyla tamamladıklarını belirten Türk, hastanın böbrek lezyonunun da Onkolojik Konsey’de değerlendirileceğini söyledi. Ameliyat sonrası durumunun iyi olduğunu belirten Çiçek Akgül’ün kızı Zeynep Softa ise, annesinin sigara ve alkol kullanmamasına rağmen bu durumu yaşadığını ve ailesinde genetik vaka olmadığını belirterek, çevre faktörlerinin önemini bir kez daha gösterdi. Bölümde daha önce ameliyat olan 76 yaşındaki Aynur Akar’ın 7 yıl arayla nükseden hastalığı nedeniyle ikinci kez operasyon geçirmesi ve 63 yaşındaki Musli Berber’in hastalığın beyne sıçramasına rağmen kemoterapi ve ışın tedavisiyle iyi durumda olması, tedaviye uyumun ve mücadelenin ne kadar kritik olduğunu gösterdi.