2.Lig Beyaz Grup’ta zor günler geçiren Altınordu, teknik direktör değişikliğine gitti. Namet Ateş’in istifasının ardından kırmızı-lacivertli yönetim, takımın başına 52 yaşındaki Ender Traş’ı getirdi.

Kulüpten resmi açıklama

Altınordu Kulübü’nden yapılan duyuruda, “A Takım teknik direktörlüğü için Ender Traş ile anlaşmaya vardık. Yeni teknik direktörümüz Ender Traş’a hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Tanıdık isim yeniden Altınordu’da

Geçtiğimiz sezon Altınordu’da Ersan Parlatan’ın ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapan Ender Traş, yeniden İzmir ekibine dönmüş oldu.

Tecrübeli teknik adamın kariyeri

Ender Traş, daha önce Payasspor, Ceyhanspor, Körfez İskenderunspor, Cizrespor, 1922 Konyaspor ve İskenderunspor gibi takımlarda teknik direktörlük yaptı. Tecrübeli çalıştırıcının, Altınordu’yu düşme hattından uzaklaştırmak için kısa sürede takımı toparlaması bekleniyor.