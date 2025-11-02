Son günlerde Yeşilçam’ın usta oyuncusu Engin Çağlar’ın vefatı gündeme damga vurdu. Ünlü ismin ölümüyle birlikte özellikle sosyal medyada, ailesine ve yakın çevresine yönelik yoğun bir ilgi ortaya çıktı. Bu ilginin odak noktalarından biri de Engin Çağlar’ın oğlu Eser Övet oldu. Pek çok kişi, Eser Övet’in kim olduğunu ve ailesiyle ilgili detayları merak ediyor.

Eser Övet, uzun yıllar boyunca ailesiyle birlikte kamera önünde olmayı tercih etmeyen, özel yaşamını medyanın dışında tutan bir isim olarak biliniyor. Engin Çağlar’ın vefatının ardından Eser Övet yeniden gündeme taşındı ve onun yaşamına dair bilgiler merak edilmeye başlandı.

Eser Övet Kimdir?

Eser Övet, 49 yaşında ve Türk sinemasının efsane ismi Engin Çağlar ile 1970 Türkiye Güzeli ve 1972 Avrupa Güzeli olan Filiz Vural’ın oğlu. Babası Engin Çağlar’ın aksine, Övet daha sade ve gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Medyada fazla yer almayan ve kişisel hayatını gizli tutan Eser Övet’in ailesine bağlı yaşadığı biliniyor. Kendisinin evli olup olmadığı ya da mesleki hayatına ilişkin bilgilere ise sınırlı şekilde ulaşılabiliyor.

Engin Çağlar’ın Vefatı ve Aile Yapısı

Engin Çağlar, Türk sinemasının altın dönemlerinde başrol oynayan isimlerden biriydi. 1 Kasım’da İstanbul’da geçirdiği trafik kazasında vefat etti. Bu acı kaybın ardından ailesi ve özellikle oğlu Eser Övet kamuoyunda sıkça konuşulmaya başladı. Engin Çağlar ile Filiz Vural’ın uzun süreli evliliğinden iki çocukları olduğu biliniyor: Çağlan Övet ve Eser Övet. Ayrıca Engin Çağlar’ın asıl adının Çağlan Övet olması da aile soyadıyla ilgili dikkat çeken bir ayrıntı..