Son Mühür- Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağının gönderden indirilmesiyle ilgili yaşanan olay, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, bayrak askerler tarafından yeniden göndere çekildi. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Sınırda gerginlik yaşandı

DEM Parti’nin bu hafta Mardin’in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirdiği grup toplantısının ardından, Suriye ordusunun YPG’ye yönelik operasyonlarına tepki göstermek isteyen bir grubun sınıra doğru yürüyüşe geçtiği bildirilmişti. Sınır hattında yaşanan gerginlik sırasında, Türk bayrağının gönderden indirildiği belirtilmişti.

Bayrak yeniden göndere çekildi

Olayın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tarafından indirilen bayrak yeniden yerine asıldı. Görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine kamuoyunda tepkiler artarken, yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın bir provokasyon niteliği taşıdığını belirterek, Türkiye’nin güvenliğine ve toplumsal huzura yönelik her tehdide karşı gerekli adımların atılacağını ifade etti. Duran, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını da duyurmuştu.

Siyasi isimlerden tepkiler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bayrağa yönelik eylemi kınadıklarını belirterek, sorumluların hukuk çerçevesinde karşılık bulacağını söyledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yaptığı açıklamada, bayrağın Türkiye’nin bağımsızlığının simgesi olduğunu vurgulayarak, yaşanan olayın toplumsal birlik ve huzuru hedef aldığını ifade etti.

Milli Savunma Bakanlığı: İdari tahkikat başlatıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Nusaybin’de geçişe kapalı sınır kapısında yaşanan olayla ilgili idari tahkikat başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, sınırdan geçme teşebbüsü ve bayrağa yönelik müdahalenin incelendiği belirtildi.