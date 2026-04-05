Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, yerel kalkınma ve toplumsal dayanışma ilkeleri doğrultusunda hem çiftçiyi koruyan hem de ihtiyaç sahibi vatandaşın yükünü hafifleten örnek bir çalışmaya imza attı. 2025 yılının yaz aylarında yaşanan yıkıcı yangın felaketlerinin ardından zorlu bir süreçten geçen Ödemişli üreticilere can suyu olmak amacıyla harekete geçen belediye, mahsulün tarlada kalarak zayi olmasını engelledi. Bu kapsamda bölgeden toplamda 300 ton patates alımı gerçekleştiren Büyükşehir, satın alınan ürünleri kent genelindeki dar gelirli ailelere ulaştırarak sosyal belediyecilik vizyonunu bir kez daha sahaya yansıttı.

Yangının yaraları dayanışma ile sarılıyor

Geçtiğimiz yaz mevsiminde meydana gelen yangınlar, İzmir’in önemli tarım merkezlerinden biri olan Ödemiş’te üretim zincirini sekteye uğratmış ve yerel üreticileri ekonomik olarak darboğaza sürüklemişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu olumsuz etkileri minimize etmek ve yerel ekonomiyi canlandırmak adına doğrudan alım yöntemini devreye soktu. Ödemişli çiftçilerin elinde kalan 300 ton patatesin satın alınmasıyla birlikte, üreticinin zararı telafi edilirken, tarımsal sürekliliğin korunması adına stratejik bir adım atılmış oldu.

60 bin haneye sosyal destek köprüsü

Tarladan toplanarak lojistik merkezlerine taşınan yüzlerce ton patates, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Takip Sistemi (SYTS) veri tabanında kayıtlı olan ihtiyaç sahibi ailelere paylaştırılmaya başlandı. Toplamda 60 bin haneyi kapsayan bu devasa dağıtım organizasyonu sayesinde, mutfak masrafları altında ezilen dar gelirli vatandaşlara gıda desteği sağlanıyor. Belediye ekiplerince titizlikle yürütülen sevkiyat çalışmaları, kentin dört bir yanındaki sofralara dayanışmanın sıcaklığını taşıyor.

"Amacımız hem çiftçiyi hem de vatandaşı korumak"

Yürütülen operasyonun detaylarına ilişkin bilgilendirmelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürü Sultan Tut, bu yardım modelinin sürdürülebilirliğine dikkat çekti. Belediye Başkanı’nın talimatları doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Tut, temel hedeflerinin üreticinin alın terinin karşılığını alması ve ihtiyaç sahibi İzmirlilerin temel gıdaya erişiminin kolaylaştırılması olduğunu ifade etti. Tut, "Sistemimize kayıtlı 60 bin haneye bu ürünleri ulaştırırken, bir yandan tarımsal üretimi destekliyor diğer yandan vatandaşlarımızın her an yanında olduğumuzu hissettiriyoruz" sözleriyle projenin toplumsal önemini vurguladı.