Son Mühür - Skoda Octavia’dan Lamborghini Murciélago’ya uzanan birçok ikonik aracın tasarımında rol alan, halen Genesis Tasarım Direktörü ve Hyundai Motor Group’un Tasarımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Luc Donckerwolke, SUV segmentine dair dikkat çekici değerlendirmeler yaptı. Donckerwolke, SUV pazarındaki hızlı büyümenin zamanla doygunluğa ulaşabileceğini ve bu sınıfın çekiciliğinin ilerleyen dönemde azalabileceğini dile getirdi.

İleriki dönemde ters etki oluşturabilir

Donckerwolke, son yıllarda neredeyse tüm segmentlerde SUV ve crossover modellerin çoğalmasının otomobil pazarında belirgin bir tekdüzeliğe yol açtığını ifade etti. Yerden yüksek yapıları ve çok yönlü kullanım iddiasıyla öne çıkan bu araçların, hem tasarımda hem de satış stratejilerinde baskın konuma geldiğini söyleyen Donckerwolke, bu yoğunluğun ilerleyen dönemde tüketici algısında ters etki yaratabileceğini vurguladı.

Talep yavaşlayabilir

Motor1’de yer alan habere göre Donckerwolke, SUV segmentinin artık belirli bir zirveye ulaştığını ve bu noktadan sonra talebin yavaşlayabileceğini öngördü. Tasarımcı, bunun otomotiv sektöründe doğal bir döngü olduğunu belirterek, geçmişte benzer trendlerin yükselip ardından gerilediğini hatırlattı. Sedan'lar yeniden trend olabilir Donckerwolke’ye göre, SUV segmentinde yaşanabilecek doygunluk, sedan, hatchback ve sportif otomobiller gibi diğer gövde tiplerinin tekrar öne çıkmasına olanak sağlayabilir. Tasarımcı, SUV’lerin hızlı yayılmasının ardından tüketicilerin farklı ve alternatif araç türlerine yönelme olasılığının giderek arttığını ifade etti.