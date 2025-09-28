Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletine bağlı Karur kentinde düzenlenen siyasi miting, ünlü aktör-politikacı Joseph Vijay Chandrasekha destekçileri tarafından yoğun ilgi gördü. Ancak beklenenden fazla kalabalığın miting alanına girmeye çalışması sonucu meydana gelen izdiham, en az 36 kişinin hayatını kaybetmesine, 40’tan fazla kişinin de yaralanmasına neden oldu.

YOĞUN SICAKLIK VE GECİKME FAKTÖRLERİ OLAYI KÖRÜKLEDİ

Mitingin başlangıcında yaşanan uzun gecikme ve yüksek sıcaklık koşulları, kalabalığın kontrolünü zorlaştırdı. Bazı vatandaşların baygınlık geçirdiği belirtilirken, izdiham kısa sürede yaygınlaşarak çoğu kişinin birbirinin üzerinden geçilmesine yol açtı.

VİJAY KONUŞMASINI YARIDA KESTİ, GÜVENLİK ELEŞTİRİLERİ YÜKSELİYOR

Kalabalığın kontrolden çıkması üzerine Vijay, konuşmasını keserek alandan ayrıldı. Olayın ardından devlet yetkilileri, mitingde güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığına dair eleştirilerde bulundu ve kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

MODİ VE YEREL HÜKÜMETTEN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Başbakan Narendra Modi sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajla olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Ayrıca Tamil Nadu hükümeti, mağdurlara acil tıbbi destek sağlanması talimatını verdi.

ORGANİZATÖRLER VE GÖSTERİCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Olayın ardından Karur’daki ticaret birlikleri ve sivil toplum örgütleri, miting usullerinin gözden geçirilmesi ve güvenlik standartlarının artırılması çağrısında bulundu. Bazı kaynaklara göre göstericiler, düzenlenmiş yürüyüşlerle protesto gösterileri düzenledi.