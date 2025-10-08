Son Mühür - Yabancı plakalı araçlara uygulanan idari para cezalarının tahsilatına dair yeni yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye, İçişleri, Ticaret ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının ortak çalışmasıyla hazırlanan düzenleme, ceza tahsilatında veri paylaşımını hızlandırmayı hedefliyor.

Detaylar belli oldu

“Yabancı Plakalı Taşıtların Faaliyetlerine Dair 4925 Sayılı Kanun ile 655 Sayılı KHK Kapsamında Verilen İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmelik”, 8 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, yabancı plakalı kara yolu araçlarına uygulanan idari para cezalarının tahsil usul ve esaslarını düzenliyor. Artık, sürücünün uyruğu fark etmeksizin, yabancı plakalı araçlara ilişkin ceza süreçleri elektronik ortamda takip edilecek.

Yeni düzenlemeyle, yabancı plakalı araçlara uygulanan idari para cezası tutanakları anında dijital ortama aktarılacak. Bu veriler:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sisteme işlenecek,

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ile anlık paylaşılacak,

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından tahsilat sürecinde kullanılacak.

Yeni yönetmeliğe göre, yabancı plakalı araçlara verilen cezalar: Cezayı veren kurumlara,

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı muhasebe birimlerine,

Vergi dairelerine,

Yetkilendirilmiş banka veya PTT şubelerine, ödenebilecek. Yabancı sürücülere kesilen ceza tutanakları, Göç İdaresi Başkanlığı’na da iletilecek. Cezalar: Sürücüye tebliğ edilmemiş olsa bile, ödeme tarihinde tebliğ edilmiş sayılacak.

İtiraz süreci ve yasal dayanakları, hem yazılı hem elektronik ortamda paylaşılabilecek.