Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya genelini ilgilendiren kar yağışı uyarısı yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre, bölgede yarın etkisini artıracak yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yağmurla başlayacak, karla devam edecek

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Trakya’da yağışların ilk etapta yağmur şeklinde başlayacağı, yarın sabah saatlerinden itibaren ise karla karışık yağmur ve kara dönüşeceği bildirildi.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli için kuvvetli kar beklentisi

Açıklamaya göre;

Edirne’nin güney kesimleri başta olmak üzere il genelinde,

Tekirdağ’ın kuzey ve batı ilçelerinde (Saray, Kapaklı, Çerkezköy, Ergene, Hayrabolu, Malkara),

Kırklareli’nin kuzey kesimlerinde (merkez, Kofcaz, Demirköy, Vize)

yağışların 10–20 santimetreye ulaşabilecek kuvvetli kar şeklinde etkili olması öngörülüyor.

Yağışlar akşam saatlerine kadar sürecek

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini belirtirken, özellikle sabah ve öğle saatlerinde yağışın şiddetini artırabileceğine dikkat çekti.

Ulaşım ve buzlanma uyarısı

Yetkililer; kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayları ile yüksek kesimlerde tipi riskine karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı. Sürücülerin kış şartlarına uygun ekipman kullanmaları ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları istendi.

Ekipler teyakkuzda

Kar yağışı beklentisi nedeniyle ilgili kurumların hazırlıklarını sürdürdüğü, özellikle ana arterler ve yüksek kesimlerde olası olumsuzluklara karşı ekiplerin teyakkuz halinde olacağı bildirildi.