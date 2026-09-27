Son Mühür/ Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki günlük yaşamı pratikleştirmek ve belediye hizmetlerine erişimi hızlandırmak için hazırladığı “Yakınımda” adlı web uygulamasını kullanıma açtı.

Akıllı telefon ya da bilgisayarın konum bilgisi üzerinden çalışan platform; nöbetçi eczanelerden toplu taşıma duraklarına, acil toplanma yerlerinden tarihi yapılara kadar yaklaşık 10 bin farklı noktayı harita üzerinde sıralıyor.

Aynı zamanda kullanıcılar yaşadıkları çevrenin geçmişine dair fotoğrafları inceleyebiliyor ve mahalle verilerine doğrudan erişebiliyor.

Gece yarısı eczane arama derdi sona erdi

Sistemin geliştirilmesinde görev alan Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü bilgisayar mühendisi Hakan Keleş, çalışmalar hakkında;

"Gece yarısı nöbetçi eczane arama konusunda vatandaşlarımızdan çok sayıda başvuru alıyorduk. Artık 'Ben şu an buradayım, nerede nöbetçi eczane bulabilirim' diye ayrıca arama yapmalarına gerek kalmayacak.

Uygulama, bulundukları konuma en yakın 10 nöbetçi eczaneyi mesafelerine göre sıralıyor." ifadelerini kullandı.

Toplanma alanları kapasiteleriyle birlikte görülebilecek

Olası acil durumlarda doğru bilgiye ulaşmanın hayati derecede önemli olduğunu belirten Keleş, afet toplanma alanlarının kapasiteleriyle birlikte haritada görülebildiğini söyleyerek;

"Vatandaşlarımız deprem ya da farklı doğal afet durumlarında gidebilecekleri en yakın toplanma alanlarını kapasiteleriyle birlikte çok rahat bir şekilde görüntüleyebiliyor." dedi.

Arşiv fotoğraflarıyla şehrin geçmişine yolculuk

Uygulamanın öne çıkan bir diğer özelliği ise kentin tarihsel birikimini ekranlara taşıması.

Mevcut 360 derecelik sokak görüntülerinin yanına 1800’lü yıllara kadar uzanan eski fotoğraflar da sistemde yer alıyor.

Kentsel hafızayı canlı tutmayı istediklerini belirten Keleş, "Vatandaşlarımızın yaşadıkları bölgeyle daha güçlü bir bağ kurmasını istedik.

Bulundukları noktanın bugün nasıl göründüğünü görebildikleri gibi geçmiş yıllardaki halini de inceleyebiliyorlar.

Örneğin Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nin 1800’lü yıllardaki görüntüsünden günümüze kadar uzanan değişimini görebiliyorlar." diye konuştu.

Mahallelerin verileri de görülecek

Platform üzerinden her mahallenin nüfus ve fiziksel verilerine erişmek mümkün. Kişi başına düşen yeşil alandan okulların sayısına kadar birçok detayın yer aldığı veri tabanı hakkında bilgi veren Keleş;

"Vatandaşlarımızın bulundukları, hatta yaşadıkları noktayla daha iyi iletişim kurabilmelerini sağlayacak istatistikler hazırladık.

Mahallelerinde kaç kişinin yaşadığını, ne kadar yeşil alan bulunduğunu ve kişi başına kaç metrekare yeşil alan düştüğünü görebiliyorlar. Böylelikle yaşadıkları mahalleyi daha yakından tanıyabilecekler." dedi.

Yabancı dil seçeneği de eklenecek

Sistemdeki 10 bine yakın konum bilgisinin sürekli güncellendiğinin altını çizen Hakan Keleş,

"Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü olarak belediyemizin birçok birimiyle ortak çalışıyoruz.

Park ve bahçelerden mezarlıklara, ulaşımdan ESHOT verilerine kadar farklı kaynaklardan gelen bilgiler veri tabanımızda sürekli güncel tutuluyor.

Bu nedenle vatandaşlarımıza güncel bilgi sunabiliyoruz. Uygulamada şu an vatandaşlarımız açısından en önemli olduğunu düşündüğümüz dokuz kategoriyi bir araya getirdik." dedi.

Geliştirme süreçlerinin sürdüğünü belirten yetkililer, sonraki güncellemelerde yabancı dil seçeneğinin de sisteme ekleneceğini ve kenti ziyaret eden turistler için rehber niteliği kazanacağına dikkat çekti.

Uygulamaya 'yakinimdaizmirbel' web adresi üzerinden doğrudan erişilebiliyor.