Cam sektöründen başlayıp enerji, beyaz eşya ve medya alanlarına uzanan geniş bir iş imparatorluğunun başında bulunan Nebi Hatipoğlu, İYİ Parti'den AK Parti'ye geçişiyle de siyasi arenada ses getirdi. Peki Nebi Hatipoğlu kimdir, nereli ve şirketleri neler? İşte merak edilen tüm detaylar...

Nebi Hatipoğlu kimdir?

İdris Nebi Hatipoğlu, 17 Şubat 1974 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Türk iş insanı ve siyasetçidir. 1951'de Bulgaristan'dan Eskişehir'e yerleşen Hatipoğlu ailesinin üçüncü kuşak temsilcisidir. Bilkent Üniversitesi'nden Muhasebe önlisansını aldıktan sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden 2005 yılında mezun oldu.

Nebi Hatipoğlu kaç yaşında?

17 Şubat 1974 doğumlu olan Nebi Hatipoğlu, 2026 yılı itibarıyla 51 yaşında. Evli ve üç çocuk babasıdır. 2007 yılında Hotiç Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hotiç'in kızı Nazlı Hotiç ile evlendi. Çiftin üç çocuğu vardır: İdris, Mehmet ve Zeynep.

Nebi Hatipoğlu nereli?

Nebi Hatipoğlu aslen Eskişehirlidir. 1951'de Bulgaristan'dan Eskişehir'e göç eden Hatipoğlu ailesine mensuptur. İlk, orta ve lise eğitimini Eskişehir'de tamamlayan Hatipoğlu, hayatının büyük bölümünü bu şehirde geçirdi.

Hatipoğlu Grubu ve şirketleri

Hatipoğlu Grubu'nun temelleri 1965 yılında dedesi İdris Hatipoğlu tarafından atıldı. O yıllarda Türkiye'de cam fabrikası olmadığı için Amerika ve İngiltere'den ithal edilen camları Eskişehir'deki dükkânında satmaya başladı. Babası İsmail Hatipoğlu ise 1985 yılında Türkiye'nin ikinci ısıcam tesisini kurarak cam sanayiciliğine geçiş yaptı.

Hatipoğlu Grubu bünyesinde dört ana şirket bulunuyor: Cam ve plastik yapı elemanları alanında faaliyet gösteren Europen, beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren Eurel, enerji sektöründe faaliyet gösteren Eurenerji ve medya sektöründe faaliyet gösteren Euremedya.

Europen Endüstri

Aile şirketinde çalıştığı sürece birçok şirket ve fabrika kuran Hatipoğlu, sonrasında tüm şirketleri Europen çatısı altında birleştirdi. Şirket 2022 yılında Borsa İstanbul'da halka arz edilerek Eskişehir'de halka açılan ilk firma unvanını kazandı. Günümüzde 2.000'den fazla çalışanı ve 6 üretim tesisi bulunan Europen, PVC profil, kapı-pencere imalatı ve cam işleme sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

Avrupa'da beyaz eşya camı üretiminde tek bir rakipleri olduğunu belirten Hatipoğlu, plastik profil üretiminde Türkiye'de ilk 5 arasında yer aldıklarını açıkladı. Şirket 2024 yılında İSO ilk 500 listesine girerek önemli bir başarı elde etti.

Siyasi kariyeri

Nebi Hatipoğlu siyasete 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti'den adım attı ve Eskişehir 1. sıra milletvekili adayı olarak TBMM'ye girdi. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görev yaptı. Ancak 2 Kasım 2023 tarihinde İYİ Parti'den istifa etti ve 7 Kasım 2023 tarihinde AK Parti'ye katıldı.

2024 yerel seçimlerinde AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak yarıştı. Şubat 2025'te ise AK Parti MKYK listesine girdi.

Eskişehirspor başkanlığı

2004-2010 yılları arasında Eskişehirspor'da yönetici, başkan yardımcısı ve başkan olarak görev yapan Hatipoğlu, kulübü 20 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkardı. Bu dönem, Eskişehirspor tarihinin en başarılı dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti.