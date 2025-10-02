Nijerya’da “Lassa ateşi” salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Ocak-eylül döneminde 7 bini aşkın vaka kaydedilirken, can kaybı 166’ya ulaştı.

21 eyalette 106 bölgeyi etkiledi

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, başkent Abuja ile birlikte 21 eyaletin 106 farklı bölgesinde Lassa ateşi vakaları tespit edildi. Salgının ülke genelinde yayılım göstermeye devam ettiği bildirildi.

7 bin 673 vaka kaydedildi

Yetkililerin paylaştığı verilere göre, Ocak-Eylül 2025 döneminde toplam 7 bin 673 vaka kaydedildi. Hastalık sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısının ise 166’ya yükseldiği açıklandı.

Ölümcül virüsün yayılımı sürüyor

Batı Afrika’da zaman zaman salgınlara neden olan Lassa ateşi, özellikle hijyen koşullarının yetersiz olduğu bölgelerde hızla yayılıyor. Yetkililer, halkı hijyen kurallarına dikkat etmeleri ve şüpheli durumlarda sağlık kuruluşlarına başvurmaları konusunda uyardı.

Sağlık çalışmaları yoğunlaştırıldı

Nijerya Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumların, salgının kontrol altına alınabilmesi için bölgelere ek sağlık personeli ve ilaç desteği gönderdiği bildirildi. Ancak vaka sayısının artmaya devam etmesi, salgının seyrine ilişkin endişeleri artırıyor.