Şanlıurfa kökenli iş insanı Enver Geçgel, enerji sektörü ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren bir girişimci. Astor Enerji A.Ş.’de üst düzey yöneticilik yapan Geçgel, 2024 yılında kurduğu Enver Geçgel Turizm ile ulaşım sektörüne adım attı. Şirket, kısa sürede geniş bir sefer ağı ve modern hizmet anlayışıyla dikkat çekti.

Enver Geçgel kimdir? Eğitim ve iş hayatı

Enver Geçgel, 1976 yılında Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Suruç’ta tamamlayan Geçgel, lise eğitimini Antalya’da yatılı olarak aldı. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Coğrafya Bölümü’nden mezun olan Geçgel, iş hayatına 2004 yılında Özgüney Elektrik firmasında elektrik-elektronik malzeme satışı ile başladı. Daha sonra transformatör alım-satım faaliyetlerine yöneldi ve Ankara’da Beşe marka transformatör fabrikasını satın alarak elektromekanik sektöründe önemli bir adım attı. 2017’den itibaren Astor Enerji A.Ş.’de Genel Müdür, 2022’den itibaren ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı. Geçgel, yenilenebilir enerji alanında da yatırımlar yaparak Ankara, Kayseri ve Şanlıurfa’da 100 MW’ın üzerinde kurulu güce sahip güneş enerji santralleri kurdu.

Enver Geçgel Turizm’in kuruluşu ve faaliyetleri

Enver Geçgel Turizm, 2024 yılında Şanlıurfa merkezli olarak kuruldu ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı sektörüne hızlı bir giriş yaptı. Şirket, modern otobüs filosu, ücretsiz Wi-Fi, gelişmiş otobüs takip sistemi ve pratik e-bilet hizmetleri gibi yenilikçi uygulamalarla öne çıkıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep gibi büyük şehirler başta olmak üzere 103 durakta hizmet veren firma, müşteri memnuniyetine odaklanan bir hizmet anlayışına sahip. Enver Geçgel Turizm, Aziz Geçgel’in de kurucuları arasında yer aldığı bir şirket olarak, günlük 35 seferle bölge halkına konforlu ve güvenli yolculuk imkânı sunmayı hedefliyor.

Şirketin sahibi ve yönetim yapısı

Enver Geçgel Turizm’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı dacEnver Geçgel. Şirket, Enver Geçgel Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Enver Geçgel, aynı zamanda Astor Enerji A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak enerji sektöründe de aktif bir rol oynuyor. Kardeşi Feridun Geçgel ise Astor Enerji A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak tanınıyor. Enver Geçgel Turizm, Şanlıurfa’da 2025-2026 futbol sezonunda Şanlıurfaspor’a göğüs sponsoru olarak destek verdi ve bu adım, şirketin bölgesel tanınırlığını artırdı. Firma, rekabetçi bir yaklaşımla diğer büyük otobüs firmalarına rakip olacak bir büyüme stratejisi izliyor.