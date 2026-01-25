Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde sürdürülebilir yaşamı desteklemek ve genç neslin toprakla olan bağını güçlendirmek amacıyla vizyoner bir adım attı.

"Toprağın Genç Aklı" ismiyle hayata geçirilen proje, kırsal alanlardaki genç nüfusun yerinde istihdam edilmesini ve köylerin ekonomik olarak yeniden canlandırılmasını hedefliyor. Kiraz ilçesinden start alan çalışmalar, masa başında hazırlanan projelerin aksine, doğrudan sahadaki verilerle şekillenerek İzmir’in gelecek on yılına ışık tutacak bir stratejiye dönüşüyor.

"Toprağın Genç Aklı" Kiraz’dan başladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın öncülüğünde kurulan Kırsal Çalışma Grubu, kentin tarımsal potansiyelini genç beyinlerle buluşturmak için kolları sıvadı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen proje, özellikle göç baskısı altında olan köylerde gençlerin yaşam koşullarını iyileştirmeyi temel alıyor. Saha ekipleri, Kiraz’ın İğdeli ve Karaburç mahallelerinde hane ziyaretleri gerçekleştirerek genç üreticilerin kapısını çaldı. 18 ile 40 yaş arasındaki üretken nüfusun beklentilerini analiz eden ekipler; sosyal imkânlardan ekonomik taleplere, teknolojiye erişimden ulaşım sorunlarına kadar geniş bir yelpazede veri topladı.

Masa başında değil sahada çözüm: 30 pilot mahallede veri odaklı müdahale

Projenin detaylarına dair bilgiler paylaşan Kırsal Alan Strateji Şube Müdürü Yeşim Karabörklü, çalışmanın "üstenci" bir yaklaşımdan uzak olduğunu vurguladı. Karabörklü, belediyenin uzman ekiplerinin bizzat gençlerden oluştuğunu ve bu sayede sahada daha samimi bir iletişim kurulduğunu ifade etti. Mevcut sosyal yapı, kooperatifleşme düzeyi ve tarım alanlarının verimliliği gibi envanterlerin çıkarıldığı bu süreçte, gençlerin neden şehirlere göç etmek istediği sorusuna yanıt aranıyor. Gıda krizinin ve su kıtlığının küresel bir tehdit haline geldiği günümüzde, bu çalışmayla gençlerin geleneksel tarımı teknolojiyle birleştirerek köylerinde kalması amaçlanıyor.

İzmir’in gelecek on yılı kırsalda şekilleniyor

Kırsaldaki gençlerin üretime katılma ve kendilerini geliştirme konusunda yüksek bir motivasyona sahip olduğu, yapılan saha araştırmalarıyla bir kez daha tescillendi. Karabörklü, ulaştıkları verilerin İzmir’in önümüzdeki on yıllık stratejik planlarını belirleyeceğini dile getirerek, sadece mevcut gençlerin değil, onların kardeşlerinin ve çocuklarının da gelecekteki ihtiyaçlarını kapsayan bir politika paketi hazırladıklarını belirtti. Sosyal medya ve internet gibi teknolojik unsurların kırsal yaşamla entegre edilmesi, iklim krizine dayanıklı tarım modellerinin geliştirilmesi ve yerinde istihdam araçlarının tasarlanması projenin omurgasını oluşturuyor.

Gençlerin sesi: "Sosyal güvence ve iş imkanı varsa gitmeyiz"

Sahada yapılan anketlere katılan gençlerden 18 yaşındaki Selin Usta, kırsalda yaşamanın zorluklarını açık yüreklilikle dile getirdi. Ailesiyle birlikte hayvancılık yapan Usta, sosyal olanakların kısıtlılığından ve sigortalı bir işte çalışma imkânının bulunmamasından yakındı. Kendi köyünde kalmayı çok istediğini ancak bunun için kooperatifleşme ve sürdürülebilir bir iş modeline ihtiyaç duyduklarını belirten genç kız, büyükşehir belediyesinin kapılarını çalmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Selin Usta gibi pek çok genç, seslerinin duyulmasının sorunların çözümü için ilk büyük adım olduğunu düşünüyor.

Üretici Mesut Dalkıran: "Desteği gören genç kendi işinin patronu olur"

Bölgenin deneyimli üreticilerinden 40 yaşındaki Mesut Dalkıran ise hayvancılığın yoğun olduğu köylerde üretimin karşılığının alınması durumunda göçün duracağını savundu. Coğrafyanın her türlü üretime uygun olduğunu hatırlatan Dalkıran, gençlerin köylerini terk etmemesi için ürettiği ürünün değerinde satılması gerektiğini söyledi. Yapılan anketlerin yerinde bir karar olduğunu belirten Dalkıran, hayvancılığa ve tarımsal girişimciliğe sağlanacak desteklerin gençleri "kendi işinin patronu" yapacağını ve böylece kırsalın yeniden cazibe merkezi haline geleceğini ifade etti.

Çok disiplinli iş birliği modeliyle güçlü gelecek

"Toprağın Genç Aklı" projesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki pek çok daire başkanlığının ortak akıl yürüttüğü devasa bir iş birliği modeline dayanıyor. Prof. Dr. Yusuf Kurucu’nun danışmanlığında yürütülen Kırsal Kalkınma Çalışma Grubu; Tarımsal Hizmetlerden Sosyal Hizmetlere, İzmir Planlama Ajansı’ndan (İZPA) Kadın ve Aile Hizmetlerine kadar geniş bir kadroyla hareket ediyor. İlk etapta belirlenen 30 pilot mahallede elde edilecek sonuçlar analiz edilerek, her bölgenin kendi dokusuna uygun özgün müdahale araçları geliştirilecek. Bu sayede İzmir, Türkiye’ye örnek olacak bir kırsal kalkınma modelini hayata geçirmiş olacak.