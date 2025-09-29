Nejat İşler’e mekân çıkışında kafa atan muhabir Tarık Eker, magazin dünyasını sarsan gelişmenin odağında bulunuyor. Olay sonrası Eker’in kim olduğu, hangi kanalda çalıştığı ve hakkında kovulma ya da ceza durumu olup olmadığı tartışılıyor. Özellikle röportajı başlatan ve olayın fitilini ateşleyen isim Tarık Eker oldu. Eker'in ısrarlı ve peş peşe sorularıyla Nejat İşler’i zor durumda bırakmaya çalıştığı iddia edildi.

Nejat İşler'e kafa atan muhabir kim?

Olayın görüntüleri ortaya çıktıktan sonra hem basında hem sosyal medya platformlarında Eker’in durumu ve akıbeti merak konusu oldu. Gündeme oturan bu gelişmenin ardından Beyaz TV yönetimi hızlı bir karar aldı ve Tarık Eker’in işine son verdi. Magazin camiasından ve meslektaşlarından özür dileyen Eker, basına yaptığı açıklamada hem olayın yarattığı olumsuzluğu hem de yaşadığı kişisel üzüntüyü dile getirdi.

Yaşanan bu gerilim magazin programlarında, sosyal medyada ve halk arasında geniş yankı buldu. Muhabirin olay sonrası yaptığı özür açıklamasında, röportaj sırasında Nejat İşler’in ailesiyle ilgili iddia edilen sözlerinden dolayı duygusal tepki verdiğini belirttiği görüldü. Kanalın olayla ilgili nihai kararını önümüzdeki günlerde duyurması bekleniyor ve hukuki süreçlerle ilgili tüm detaylar kamuoyuna açıklanacak.

Tarık Eker’in sosyal medya hesaplarını gizliye aldığı ve bir süre medyada görünmeyeceği ifade ediliyor. Olay, hem basın mensuplarının görev sınırları hem de ünlülerin özel hayatı ve medya etiği tartışmalarının yeniden fitilini ateşledi. Yasal sürecin devam ettiği ve adli merciilerden taraflara yönelik henüz netleşen bir ceza kararı çıkmadığı belirtiliyor. Eker şimdilik herhangi bir televizyon kanalında görev almıyor ve olayın ardından sektörden uzaklaştı

Nejat İşler’le yaşanan arbede, Beyaz TV’nin popüler magazin programı Beyaz Magazin programında gerçekleşti. Eker, olay gecesi İşler'e röportaj teklif etti. İşler’in hakaret ettiği iddia edildi. Eker de o anda çok sert bir fiziksel tepki verdi. Sosyal medyaya olayın görüntüleri yansıdı, Eker kısa süre sonra özür açıklaması yaptı.