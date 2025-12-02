Son Mühür- Yalova Çınarcık’ta 26 Eylül’de evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada dosyaya giren deliller genişliyor. Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in, daha önce annesi hakkında tartışma konusu olan mesajlar gönderdiği arkadaşı Bircan Dülger’le yaptığı konuşmanın ses kaydı dosyada yer aldı.

Kayıtlarda tarafların savcılık ifadeleri ve karşılıklı suçlamaları dikkat çekti.

“Beni yaktın, savcılığa götürecekler”

Dava dosyasına eklenen ses kaydında Bircan Dülger, mesajların ifşa olması nedeniyle Gülter’e tepki gösteriyor. Diyalogda öne çıkan bölümler şöyle:

Bircan Dülger: “Beni yaktın, yarın zorla savcılığa götürecekler. Mesajların ifşa oldu. Ben savcılıkta ne söyleyeceğim?”

Tuğyan Ülkem Gülter: “Ben çıktım aslanlar gibi ifademi verdim. Savcılığa gitmek varken neden Ferdi’nin yanına gidiyorsun?”

Bircan Dülger: “Savcılığa neden direkt gideyim? Kendimi neden ateşe atayım?”

Tuğyan Ülkem Gülter: “Kendini ateşe atacak ne yapmışsın ki?”

Bircan Dülger: “Azmettirici olarak görünüyorum, farkında mısın?”

Tuğyan Ülkem Gülter: “Tehdit etmedi mi bu adam seni oğlunla?”

Bircan Dülger: “İstediği kadar tehdit etsin, bana bir şey yapamaz. Ama ben seni yarın savcılıkta yakacağım Tuğyan.”

Bu konuşmanın, soruşturmanın yönünü etkileyebileceği ifade ediliyor.

Yurt dışına kaçış planı iddiası

ATV’nin haberine göre soruşturma dosyasına giren başka bir ses kaydında Tuğyan Ülkem Gülter’in, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile yurt dışına kaçış planları yaptığı öne sürüldü.

Kayda göre Gülter, şu ifadeleri kullanıyor:

“Sen Fransa’ya nasıl gideceğini anladın değil mi? Pasaportsuz tırla. Fransa’ya bizzat gidebiliriz, bir de Gürcistan hakkımız var hala.”

Avukattan açıklama

Tuğyan Ülkem Gülter’in avukatı, ortaya çıkan ses kayıtlarına ilişkin kısa bir açıklama yaparak şunları söyledi:

“Konuyla ilgili gerekli açıklamayı ilerleyen günlerde yapacağız.”

Soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü, yeni kayıtların dosyaya girmesiyle birlikte savcılığın değerlendirmelerini genişlettiği bildirildi.