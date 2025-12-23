Son Mühür - Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
İlk 11'ler belli oldu
Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Bartuğ Elmaz, Szymanski, Asensio, Oğuz, Kerem
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Salih, Orkun, Rashica, Cerny, Devrim, Abraham.
Maç detayları
Chobani Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak. Dev derbiyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek, VAR görevini ise Abdullah Buğra Taşkınsoy üstlenecek. Mücadele ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.
Kaynak: Haber Merkezi