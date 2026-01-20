Son Mühür- Sezonun yarısını geride bırakan NBA'de heyecan altı maçla devam etti.

Şampiyonluk hayalleri kuran 76ers'in sezonun hayal kırıklığı yaratan ekibi İndiana Pacers'i ağırladığı karşılaşmada gülen taraf ev sahibi oldu.

Joel Embiid 30 sayı, 9 ribaund, 4 asist ve bu sezonun MVP adaylarından Tyrese Maxey'in 29 sayı, 4 ribaund, 8 asist, 8 top çalma ve 1 blokla oynadığı karşılaşmada kazanan taraf 113-104'lük skorla 76ers oldu.



NBA'de Alperen Şengün'le birlikte Türk basketbolunu temsil eden Adem Bona 15 dakika forma giydiği karşılaşmayı 2 sayı, 4 ribaund, 1 top çalma ve 2 blokla tamamladı.

Bu galibiyetle 76ers Doğu Konferansı'nda beşinci sıradaki yerini korurken bu sezon hayal kırıklığı yaratan Pacers son sıradan kurtulamadı.



Zirve mücadelesinde kazanan Detroit...



Doğu Konferansı'nda ilk iki sıradaki ekibin kapışmasında gülen taraf ev sahibi Detroit Pistons oldu.

Boston Celtics'i ağırlayan Detroit sahadan 104-103'lük skorla galip ayrılmayı başardı.

Celtics bir sayı geride girdiği karşılaşmanın son 4.4 saniyesinde Jalwn Brown'un hücumundan basketi bulamayarak yenilgiyi kabul etmek zorunda kaldı.



Detroit'te Tobias Harris 25 sayı, MVP adayı Cade Cunningham 16 sayı, 3 ribaund, 14 asist, 1 top çalma ve 2 blokla galibiyette öne çıkan isimler oldu.

Boston'da son hücumda potaya takılan Jaylen Brown 32 sayı, 11 ribaund ve 2 asistle yenilgiyi önleyemedi.

Detroit'in ilk sırada yer aldığı Doğu Konferansı'nda ikincilik koltuğunda Boston oturuyor.



NBA'de gecenin sonuçları...



Warriors- Heat: 135-112

Nets- Suns: 117-126

Spurs- Jazz: 123-110

Pistons- Celtics: 104-103

76ers- Pacers: 113-104

Knicks- Mawericks: 97-114