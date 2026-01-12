Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Güzelköy Mahallesi’nde portakal hırsızlığına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemede, bir vatandaşa ait bahçeden bin kilogram portakalın çalındığı belirlendi.

Gece bahçeye girdi, satış için mahalleye getirdi

Yürütülen araştırmada, M.E. (20) isimli şüphelinin gece saatlerinde bahçeye girerek portakalları topladığı, satmak amacıyla aynı mahalleye getirdiği tespit edildi. Şüpheli şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Portakallar sahibine teslim edildi

Olay yerinde yapılan işlemlerin ardından ele geçirilen portakallar, bahçe sahibine teslim edildi. Şüpheli şahıs, yapılan mülakatta suçunu itiraf etti. Gözaltına alınan M.E., işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.