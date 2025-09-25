NASA yetkilileri, yaşanan ertelemelere rağmen Artemis II’nin en geç Nisan 2026’da fırlatılabileceğini açıkladı. NASA yöneticilerinden Lakiesha Hawkins, “Bu taahhüdümüzü yerine getirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Mürettebat belli oldu

Görevde üç Amerikalı ve bir Kanadalı astronot yer alacak:

Reid Wiseman (NASA) – Görev komutanı

Christina Hammock Koch (NASA)

Victor Glover (NASA)

Jeremy Hansen (Kanada Uzay Ajansı)

Ay’a iniş Artemis III’te

NASA, Artemis II’de astronotların yalnızca Ay’ın etrafında dolaşacağını, yüzeye iniş yapılmayacağını duyurdu. Ay’a inişin ise bir sonraki görev olan Artemis III ile gerçekleştirileceği belirtildi.

Artemis II’nin başarıyla tamamlanması halinde, yarım yüzyıldan uzun bir süre sonra Ay yörüngesine yeniden astronot gönderilmiş olacak.