Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, yaygın olarak kullanılan Bluetooth teknolojisinin, modern cihazlar için ciddi bir güvenlik zafiyetine dönüştüğü uyarısında bulundu. Topuzoğlu, kötü niyetli yazılımlar kullanılarak bu özellik aracılığıyla cihazlara sızma girişimlerinin mümkün olduğunu belirtti ve kullanıcıları bilinçli olmaya çağırdı. Günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen Bluetooth'un, dikkatli kullanılmadığı takdirde "sessiz bir tehlike" olabileceğini vurguladı.

Teknoloji geliştikçe tehditler de artıyor

Topuzoğlu, geçmişte büyük bir yenilik ve heyecan kaynağı olan Bluetooth teknolojisinin, günümüzde kablosuz kulaklıklar, araç içi sistemler ve akıllı cihazlar gibi birçok alanda hayatı kolaylaştırdığını ancak bu yaygınlaşmayla birlikte yeni siber güvenlik riskleri taşıdığını ifade etti. Siber güvenliğin sıkça konuşulan bir konu olmasına rağmen, Bluetooth'un yarattığı potansiyel tehlikelerin yeterince farkında olunmadığını söyledi. "Bugüne kadar birçok alanda siber güvenlikle ilgili konulardan bahsedildi. Tabii bahsetmeyi biraz geri plana bıraktığımız ya da toplumda çok fazla farkında olunmayan da bir konu var, bu da Bluetooth konusu" dedi.

Kullanıcılar için güvenlik önerileri

Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, bu tehlikelere karşı basit ama etkili önlemler alınabileceğini belirtti. En önemli adımlardan birinin, kullanılmadığı zamanlarda Bluetooth özelliğini kapalı tutmak olduğunu vurguladı. Sürekli açık bırakılan Bluetooth'un, siber saldırganlar için bir hedef haline gelebileceğini ve cihazın frekanslar üzerinden sızmaya açık hale geldiğini söyledi. Topuzoğlu'nun diğer önerileri ise şöyle:

Cihaz Adını Gizleme: Cihazın ismini görünür olmaktan çıkararak, tarama yapan kötü niyetli kişilerin cihazı bulmasını zorlaştırmak.

Bilinmeyen Cihazlardan Kaçınma: Güvenilir olmayan veya tanınmayan Bluetooth cihazlarıyla eşleşme yapmaktan kaçınmak, zira bu durum, yeni riskleri de beraberinde getirebilir.

Topuzoğlu, bu basit adımların kullanıcıları potansiyel siber saldırılardan koruyabileceğini ve Bluetooth'un yarattığı güvenlik zafiyetinin etkilerini en aza indirebileceğini ekledi.