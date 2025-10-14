Son Mühür/ Beste Temel - Narlıdere Belediyesi, kadın ve erkek eşitliğini yerel düzeyde güçlendirmek amacıyla 2026–2029 Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın hazırlıklarını hızlandırdı. Plan, kadınların ve dezavantajlı grupların karar alma süreçlerine katılımını artırmayı ve fırsat eşitliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Eşitlik politikaları için hazırlık süreci hızlandı

Narlıdere Belediyesi, yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, 2026–2029 Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP) kapsamında hazırlık sürecini hızlandırdı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar doğrultusunda, Yerel Eşitlik Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Programı Toplantısı belediye meclis salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya, ilçedeki sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri, muhtarlar ve belediye personeli katıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ürgen Tepe, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Semra Pektopal ve Av. Ferda Demirbaş’ın da konuşma yaptığı toplantıda; kadınların, engellilerin, gençlerin ve çocukların eşit yaşam hakkının güçlendirilmesinin, daha adil ve yaşanabilir bir kent için temel unsur olduğu vurgulandı.

Fırsat eşitliği hedefi

Narlıdere Belediyesi, hazırladığı Yerel Eşitlik Eylem Planı ile ilçede yaşayan kadınların ve dezavantajlı grupların yerel karar alma süreçlerinde daha aktif rol almasını amaçlıyor.

Plan kapsamında;

Kadınların ve toplumsal grupların yerel yönetimlerde eşit temsil edilmesi,

Eğitim, hukuk, sosyal hizmet, psikolojik danışmanlık ve sağlık hizmetlerine eşit erişimin sağlanması,

Çalışma hayatında fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi,

Şiddetten arınmış bir yaşam ortamı oluşturulması hedefleniyor.

Katılımcı bir süreçle hazırlanıyor

Yerel Eşitlik Eylem Planı, Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Belediye Meclisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu, muhtarlar, Kent Konseyi, üniversiteler, sendikalar ve İzmir Kadın Örgütlerinin katılımıyla hazırlanıyor. Katılımcı bir anlayışla yürütülen süreçte, mevcut durum analiz edilerek güçlü ve zayıf yönler belirlenecek, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni dönem planının çerçevesi oluşturulacak.

Altı temel tema belirlendi

Narlıdere’nin yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliği politikasına yön verecek Yerel Eşitlik Eylem Planı, altı temel tema üzerine inşa edildi. Bu temalar; eğitim, sağlık, istihdam, kadınların yönetim mekanizmalarına katılımı, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kentsel hizmetler olarak belirlendi.

Her tema kapsamında oluşturulan komisyonlar, ilçede eşitliğin güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet temelli eşitsizliklerin önlenmesi için politika önerileri geliştirecek.