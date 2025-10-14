Son Mühür / Atakan Başpehlivan Bornova, Salı sabahının ilk saatlerinde heyecanlı dakikalar yaşadı. Kimliği henüz öğrenilemeyen bir vatandaş, Bornova Belediyesi’nin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Vatandaşlar çatıya çıkan şahısı fark etti

Olay, sabahın saatlerinde belediye binasında görevli personelin ve vatandaşların durumu fark etmesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine belediye önüne çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak vatandaşları bina çevresinden uzaklaştırdı. İntihar girişiminde bulunan şahsın dünde aynı şekilde bir girişimini olduğu öğrenilirken, polis ekipleri ile görüşmesinin ardından şahıs, herhangi bir olumsuzluk yaşamadan aşağı indirildi.

İşe geri dönmek için intihar etmek istedi

Belediye kaynaklarından edinilen bilgilere göre, çatıya çıkan kişinin geçmiş yıllarda Bornova Belediyesi bünyesinde çalıştığı, yasaklı madde kullanımı ve satışı suçlarından cezaevine girmesi iddiasıyla işine son verildiği belirtildi. Şahsın, belediyedeki eski görevine yeniden dönebilmek için intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.