Türkiye’de enginar üretiminin merkezi konumunda bulunan İzmir’de hasat süreci şubat ayında başladı ve nisan ayı itibarıyla yoğun dönemine ulaştı. Kent genelinde üreticiler tarlalarda çalışmalarını sürdürürken, enginar üretimi hem ekonomik değer hem de tarımsal çeşitlilik açısından önemini koruyor.

Kahraman Akdoğan, Türkiye’de yıllık yaklaşık 38 bin ton enginar üretimi gerçekleştiğini, bunun yüzde 27,3’ünün İzmir tarafından karşılandığını belirtti. Akdoğan, kentte yaklaşık 7 bin 600 dekar alanda 10 bin 400 ton üretim yapıldığını ifade ederek İzmir’in bu alanda ülke genelinde ilk sırada yer aldığını aktardı.

Üretim merkezleri geniş bir alana yayılıyor

İzmir genelinde enginar üretimi başta Urla olmak üzere Çeşme, Bayındır, Seferihisar ve Torbalı ilçelerinde yoğunlaşıyor. Üretim alanlarında özellikle Urla sakız enginarı ve Bayrampaşa türü enginarın öne çıktığı bildiriliyor.

Hasat şubat ayında başladı, mayısa kadar sürüyor

Enginar hasadının şubat ayında başladığı, nisan ayında en yüksek seviyeye ulaştığı ve mayıs sonuna kadar devam ettiği belirtildi. Üretim sürecinin birkaç aylık bakım ve emek gerektirdiği, ürünün kış döneminde erken hasat avantajı sunduğu ifade edildi.

Katma değeri yüksek ürün vurgusu

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, enginarın hem taze tüketim hem de konserve ve salamura gibi işlenmiş ürünlerde değerlendirilebildiğine dikkat çekti. Ürünün yüksek katma değerli yapısı nedeniyle üreticiler açısından ekonomik açıdan önemli bir gelir kaynağı oluşturduğu belirtildi. Ayrıca Urla sakız enginarının coğrafi işaret tesciliyle birlikte pazarlama ve marka değerinin güçlendiği ifade edildi.

Üreticiler verim ve pazar imkanından memnun

Esma Akcel, Urla’da ailesiyle birlikte üretim yaptıklarını belirterek enginarın verim ve pazarlama açısından avantaj sağladığını aktardı. Akcel, ürünün hastalıklara karşı dayanıklılığı ve satış imkanlarının genişliği nedeniyle tercih edildiğini, pazar bulma konusunda sorun yaşanmadığını ifade etti.