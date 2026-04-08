Son Mühür / Yağmur Daştan Son Mühür TV’de yayımlanan Gündem Masası programında bu hafta Uşak ve Bornova belediyelerinde yaşanan skandallar silsilesi konuşuldu. Uşak Belediyesi’ne yönelik “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” iddiaları kapsamında soruşturma açılan ve ardından belediye çalışanı sevgilisi ile Ankara'da bir otel odasında gözaltına alınıp daha sonra tutuklanan Özkan Yalım olayı Bornova'ya sıçramıştı. Özkan Yalım'ın sevgilisinin Bornova Belediyesi'nde işe alındığı ve işe gitmeden para aldığı ortaya çıkmıştı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de bu iddiaları kabul edip 'kamu zararını cebinde ödeyeceğim' demişti.

Tüm bu yaşananların ardından ise geçtiğimiz günlerde Özgür Özel İzmir ziyaretinde bulunmuş ve belediye başkanları ile bir toplantı gerçekleştirmişti. Gündem masasında bu hafta tüm yaşananlar ele alındı. Hasan Çölmekçi Özgür Özel'in İzmir ziyaretini ve belediye başkanları toplantısında neler yaşandığını anlattı.

Hasan Çölmekçi'nin yorumları şu şekilde:

''Biliyorsunuz Uşak belediye başkanı tutuklandı ve rezaletliklerini de gördük. Bu rezalete dahil olan bir Bornova belediye başkanı da var ve kendisi de itiraf etti. Bizim buradaki konuşmalarımızdan sonra bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Bizi dava edeceği üzerine… Yani bu konuda konuşanları…

Şimdi o Bornova belediye başkanı ne yapmış? Özkan Yalım’ın sevgilisini belediyede çalıştırmış ve bu olay patlak verdiğinde de işten atmış. Biz ne dedik? Bu bir itiraftır dedik. Sonra bu konuşmadan sonra kalktı bir açıklama yani. Ardından, basının da altında kaldı. Bununla sınırlı değil ki, Bornova belediyesiyle ilgili çok sayıda spekülasyon var.

Öte yandan, bu küçük bir şey değil ki… Bir alacak verecek davası değil. Öyle olsa verirsin parasını kurtulursun sorundan. Ama sen belediye yönetiyorsun. Belediyeye diyorsun ki ‘Ben bu belediyede bu kadını yani sevgilisinin işe alınmasına razı geldim. Evet gelmemiş hiç işe.’ Üstelik bir aralar diyorlardı ki belediyeye personel denetim sistemi kurduk. Gördük işte çalışmamış demekki o.

Şunu da söylemiştim. Kendisi de galiba bir bankamatikmiş demiştim. Onu da yazmış açıklamasına işte, ‘benim hakkımda konuşanları’ falan filan.''

''Birbirleriyle olan kavgaları konuşulmuş...''

Özgür Özel'in İzmir ziyareti sonrası yapılan belediye başkanları toplantısında neler yaşandığıyla ilgili ise Çölmekçi, ''Duyduğuma göre, belediye başkanları toplantısı da çok gerilimli geçmiş. Bornova ve bu liyakat sorunlarıyla ilgili konuşmuşlar ve belediyelerin birbirleriyle olan kavgalarıyla ilgili tartışmışlar. Bazı içerde bulunan belediye başkanları bunları yakın çevresine anlatmış. Toplantıda neler konuşulduğunu.'' dedi.

''8 CHP'li oy vermiş...''

Çölmekçi sözlerini şöyle bitirdi:

''Bununla birlikte, sadece yolsuzluk ya da liyakatsizlik değil konu. Karşıyaka belediye meclisinde komisyon seçimlerinde Cumhur ittifakının 5 tane üyesi var fakat komisyona seçilen AK Partili Hasan Ünal 13 oy almış. Yani, 8 CHP’li oy vermiş. Yani bu da var mesala. Bir sürü sorun var. Şimdi de 8 komisyon üyesi istifa etmiş.''