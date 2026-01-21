Partisinin grup toplantısı sonrası basın mensuplarının bulunduğu alandan geçen Erdoğan, gazeteci Murat Yetkin'i fark edince yanındakilere dönerek şaşkınlığını dile getirdi. Kalabalıktan bir kişinin "Son zamanlarda bir devirdaim yapıyor, inşallah doğru yolu bulacak" şeklinde yanıt verdiği de kayıtlara geçti. Peki gündemin merkezine oturan Murat Yetkin kimdir?

Murat Yetkin kimdir, kaç yaşında?

Murat Yetkin, 29 Aralık 1959'da Gaziantep'te dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 66 yaşında olan Yetkin, Türk basınının deneyimli gazeteci ve köşe yazarlarından biridir. Bulgaristan Türkü bir aileden gelen Yetkin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Evli ve bir kız çocuğu babası olan Yetkin, 44 yılı aşkın gazetecilik kariyerine sahip. Türkiye'nin siyaseti ve uluslararası ilişkileri üzerine sekiz kitabın yazarıdır.

Murat Yetkin'in gazetecilik kariyeri nasıl şekillendi?

Murat Yetkin, gazetecilik kariyerine 1981 yılında Bülent Ecevit'in askeri yönetim altında çıkardığı Arayış dergisinde başladı. 1987'de BBC World Service Ankara Bürosu'nda araştırma muhabiri olarak görev yaptı.

Deutsche Welle ve AFP gibi uluslararası haber kuruluşlarında çalıştıktan sonra 1992'de ulusal basına dönen Yetkin, Turkish Daily News gazetesinin diplomasi ve savunma editörü oldu. Kanal D'de kıdemli siyaset ve diplomasi muhabiri, programcı ve haber müdürü olarak çalıştı.

Türkiye'nin ilk 24 saat haber kanalı olan NTV'nin kurucu kadrosuna katılan Yetkin, NTV Ankara bürosunu kurarak Ankara Temsilcisi ve siyasi editör oldu. 2000 yılında Sabah gazetesinin Ankara Temsilciliğini üstlendi.

Murat Yetkin hangi gazete ve kanallarda çalıştı?

Murat Yetkin'in çalıştığı başlıca yayın kuruluşları şöyle sıralanabilir:

Arayış Dergisi (1981)

BBC World Service

Deutsche Welle

AFP

Turkish Daily News

Kanal D

NTV

Sabah

Radikal Gazetesi (2001-2016 Ankara Temsilcisi)

Hürriyet Daily News (2011-2018 Genel Yayın Yönetmeni)

2018 yılında Hürriyet Daily News'den ayrılan Yetkin, "Yetkin Report" adlı bloğuyla bağımsız gazetecilik yapmaya başladı. Türkçe ve İngilizce yayın yapan sitesinde haber, yorum ve analizler yayımlıyor. Ayrıca kendi adına açtığı YouTube kanalında da içerik üretiyor.

Son dönemde NOW TV ekranlarında da boy gösteren Yetkin, daha önce FOX TV'de Doğan Şentürk, Çiğdem Toker, Nevşin Mengü ve Deniz Zeyrek ile birlikte Orta Sayfa programında yer almıştı.

Murat Yetkin'in kitapları

Murat Yetkin'in yayımlanmış sekiz kitabı bulunuyor:

Ateş Hattında Aktif Politika – Ortadoğu, Balkanlar, Kafkaslar Üçgeninde Türkiye (1992)

Avrupa Birliği Bekleme Odasında Türkiye (2002)

Tezkere – Irak Krizinin Gerçek Öyküsü (2004)

Kürt Kapanı – Şam'dan İmralı'ya Öcalan (2004)

Meraklısı İçin Entrikalar Kitabı (2017)

Meraklısı İçin Casuslar Kitabı (2018)

Meraklısı İçin Darbeler Kitabı (2020)

İyi Günler Bay Başkan – Körfez Savaşı'nda Özal-Bush Görüşmeleri (2022)

Murat Yetkin nereli?

Murat Yetkin, Gaziantep doğumludur. Bulgaristan göçmeni bir aileden gelen Yetkin, eğitim ve meslek hayatını büyük ölçüde Ankara'da sürdürdü. NTV, Radikal ve Hürriyet Daily News dönemlerinde uzun yıllar Ankara'da görev yaptı.