Enerji maliyetlerindeki artış ve iklim kriziyle mücadele süreci, hane halkı enerji tüketimini yeniden gündeme taşıdı. Bu kapsamda internet modemlerinin gece boyunca açık tutulmasının önemli bir israfa yol açtığı belirlendi.

Fransa Elektronik Haberleşme ve Posta Düzenleme Kurumu (Arcep) tarafından paylaşılan 2022 yılı verilerine göre, ülkede bulunan 24 milyon hanedeki dijital ekipmanlar yılda toplam 3,3 teravatsaat elektrik tüketiyor. Bu tüketim, bir hanenin yıllık enerji faturasının ortalama yüzde 2,2’sine denk geliyor.

Enerji tüketiminin büyük kısmı veriyle bağlantılı değil

Arcep raporunda yer alan teknik analizler, internet kutularının tükettiği enerjinin yüzde 95’inin aktif veri trafiğiyle bağlantısı olmadığını ortaya koydu. Cihazların aktif kullanımda ya da bekleme modunda olmasının enerji tüketimi açısından anlamlı bir fark yaratmadığı saptandı. Bu durumun, geceleri süren görünmez bir enerji israfına neden olduğu vurgulandı.

Enerji tasarrufu çağrıları sonrası yeni önlemler

2022’de yaşanan enerji krizi sürecinde başlatılan tasarruf çağrıları, internet servis sağlayıcılarını da harekete geçirdi. Yeni nesil modemlerde manuel kapatma anahtarlarının yanı sıra otomatik zamanlama ve programlanabilir uyku modlarının standart hale getirildiği bildirildi.

Arcep Başkanı Laure de La Raudière, dijital ekosistemin karbon ayak izinin azaltılmasının yalnızca kullanıcıların sorumluluğu olmadığını ifade etti. Donanım üreticilerinden veri merkezlerine kadar tüm paydaşların birlikte hareket etmesi gerektiği belirtildi.

Küçük alışkanlık, ölçülebilir etki

Uzmanlara göre modemlerin gece kapatılması, haneler için sınırlı ancak ölçülebilir bir tasarruf sağlıyor. Aynı zamanda dijital kirliliğin azalmasına katkı sunuyor. Yetkililer, basit alışkanlık değişikliklerinin enerji verimliliği açısından önemli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.

Bu veriler, günlük yaşamda fark edilmeyen cihazların, toplam enerji tüketiminde sanıldığından daha büyük bir paya sahip oldunu gösteriyor.