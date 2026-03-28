TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta liderlik yarışını sürdüren Muğlaspor, Çarşamba günü Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ile oynadığı karşılaşmadan 1-1’lik beraberlikle ayrılarak sahadan bir puanla döndü. Sahasında Altınordu FK’yı konuk edecek yeşil-beyazlı ekibin Teknik Direktör Besim Durmuş, "Son ana kadar mücadele edeceğiz" diyerek taraftara destek çağrısında bulundu.

"Takım olarak motivasyonumuz çok yüksek"

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta kritik haftalara girilirken liderliğe koşan Muğlaspor, yarın sahasında Altınordu FK’yı konuk etmeye hazırlanıyor. Karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Besim Durmuş, takımın motivasyonunun üst seviyede olduğunu vurguladı.

Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlı ekipte morallerin yerinde olduğunu belirten Durmuş, "Takım olarak motivasyonumuz çok yüksek. Sahada son ana kadar vazgeçmeyen, mücadele gücü yüksek bir Muğlaspor olacak. Altınordu maçının öneminin farkındayız ve istediğimiz sonucu almak için sahada her şeyimizi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Yarın tüm taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz"

Kritik karşılaşmada en büyük gücün taraftar desteği olduğuna dikkat çeken deneyimli teknik adam, tüm Muğlalıları tribünlere davet ederek, "Yarın tüm taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz. Onların enerjisi bizim için itici güç olacak" dedi. Muğlaspor ile Altınordu FK arasında oynanacak mücadele, 29 Mart Pazar günü saat 16.00’da Muğla Atatürk Stadyumu’nda oynanacak.