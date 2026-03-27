Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki milliler, yarı final etabını başarıyla geçerek finale yükseldi. Romanya karşılaşmasının ardından Kosova deplasmanında sahaya çıkacak ilk 11 büyük merak konusu oldu. Maç, TV8 ve EXXEN platformlarından canlı yayınlanacak.

Kosova - Türkiye muhtemel 11

Türkiye'nin Kosova karşısında Romanya maçına yakın bir dizilişle sahaya çıkması bekleniyor. Teknik ekip, oyuncuların fiziksel durumlarına göre 1-2 değişiklik yapmayı değerlendiriyor.

Kalede Uğurcan Çakır görev alırken savunma hattında Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu forma giymesi öngörülüyor. Orta sahada İsmail Yüksek ile Hakan Çalhanoğlu çift pivot olarak planlanırken hücum hattında Barış Alper, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu'nun yer alması bekleniyor. Teknik heyetin son kararı maç saatine yakın netleşecek.

Merih Demiral oynayacak mı?

Merih Demiral, kamp sürecine kuadriseps tendon sakatlığıyla dahil oldu. Kulübü Al-Ahli'de yaşadığı bu sorun nedeniyle tam antrenmanlardan uzak kalan ve zaman zaman bireysel çalışmalar yapan oyuncunun iyileşme süreci kamp boyunca sağlık ekibince yakından takip edildi.

Yapılan son kontrollerde iyileşmenin istenen düzeye ulaşmadığı belirlendi. Bu nedenle Montella, Demiral'ı Romanya maçının kadrosuna dahil etmedi. Kosova mücadelesi öncesinde oyuncunun durumu henüz netlik kazanmış değil; maç günü yapılacak son değerlendirmenin ardından kesin karar verilecek.

Türkiye için kritik viraj

Dünya Kupası hayalini sürdürmek için her şeyini ortaya koymak zorunda olan A Milli Takım, Kosova deplasmanında ciddi bir sınav verecek. Maçı kazanmak hem dünya kupasına katılım hem de milli takımın yükselen grafiğini sürdürmek açısından büyük önem taşıyor. Montella'nın çalıştırdığı dönemde oyun kalitesiyle dikkat çeken milliler, Romanya galibiyetiyle kazandığı ivmeyi finale taşımak istiyor. Özellikle Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın yaratıcı ortaklığı, Kosova savunması için en büyük tehdit unsuru olarak değerlendiriliyor.