A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya'yı Dolmabahçe'de 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Ferdi Kadıoğlu'nun 53. dakikada attığı golle rakibini eleyen Ay-yıldızlılar, şimdi Dünya Kupası bileti için son engel olan Kosova ile karşı karşıya gelecek.

Diğer yarı finalde ise Kosova, Slovakya karşısında iki kez geriye düştüğü nefes kesen mücadeleden 4-3 galip ayrılarak finale adını yazdırdı. Tek maç üzerinden oynanacak bu kritik karşılaşmayı kazanan taraf doğrudan 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

Kosova Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

Kosova - Türkiye play-off final maçı 31 Mart 2026 Salı günü saat 21.45'te başlayacak. Play-off kuralları gereği yarı finali iç sahada oynayan Türkiye, final mücadelesini deplasmanda oynayacak. Beraberlik halinde uzatma ve ardından penaltı atışları uygulanacak.

Maç hangi statta oynanacak?

Karşılaşma, Kosova'nın başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak. Yaklaşık 11 bin seyirci kapasiteli stat, Kosova Milli Takımı'nın ev sahasına ev sahipliği yapıyor. Stadyum adını, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve Kosova futbolunun efsane ismi olan Fadil Vokrri'den alıyor.

Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Kosova - Türkiye final maçının TV8 ekranlarından ve EXXEN dijital platformundan canlı yayınlanması bekleniyor.

Türkiye'nin muhtemel 11'i nasıl şekillenecek?

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın, Romanya maçında sahaya sürdüğü kadroyu büyük ölçüde koruması bekleniyor. Romanya maçında forma giyemeyen Merih Demiral ve Zeki Çelik'in durumlarının maç günü netleşeceği ifade ediliyor.

Romanya maçındaki ilk 11: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

Kosova'nın kilit isimleri kimler?

Kosova kadrosunda Süper Lig deneyimi olan isimler dikkat çekiyor. Alanyaspor'da forma giyen Florent Hadergjonaj, Beşiktaş'ın golcüsü Milot Rashica ve eski Süper Lig yıldızı Vedat Muriqi takımın en tanınan futbolcuları arasında yer alıyor. Yarı finalde iki gol atan Veldin Hodza ve kritik gollerin sahibi Florent Muslija da finalde kilit roller üstlenebilecek isimler arasında öne çıkıyor.