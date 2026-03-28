Brezilya ile Fransa arasında oynanan hazırlık karşılaşmasında görev alan Raphinha, mücadelenin ilk yarısının ardından oyuna devam edemedi. Oyuncunun kasık bölgesinde yaşadığı problem nedeniyle kenara alındığı bildirildi.

Hamstring sakatlığı tespit edildi

Barcelona kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinde sağ arka adalesinde (hamstring) sakatlık belirlendiği ifade edildi. Oyuncunun tedavi sürecinin Barcelona’da sürdürüleceği kaydedildi.

Yaklaşık 5 hafta sahalardan uzak kalacak

İlk değerlendirmelere göre Raphinha’nın yaklaşık 5 hafta forma giyemeyeceği açıklandı. Bu süreçte Brezilyalı oyuncunun bireysel rehabilitasyon programına alınacağı belirtildi.

Kritik karşılaşmaları kaçıracak

Sakatlık nedeniyle Raphinha’nın La Liga’da Atletico Madrid, Espanyol, Celta Vigo, Getafe ve Osasuna maçlarında görev alamayacağı öğrenildi. Ayrıca Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atletico Madrid ile oynanacak iki önemli karşılaşmayı da kaçıracağı bildirildi.

Barcelona için önemli eksik

Bu sezon 31 karşılaşmada 19 gol kaydeden Raphinha, takımın en skorer isimlerinden biri olarak öne çıkıyordu. Brezilyalı futbolcu, Lamine Yamal’ın ardından Barcelona’nın en çok gol atan ikinci oyuncusu konumunda bulunuyor.