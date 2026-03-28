Uruguay, hazırlık karşılaşmasında İngiltere ile Wembley Stadyumu’nda 1-1 berabere kaldı. Mücadelede uzun süre golsüz denge korunurken, iki takım da özellikle ikinci yarıda bulduğu fırsatları değerlendirmekte zorlandı.

İngiltere öne geçti, Uruguay uzatmada cevap verdi

Karşılaşmanın tek gollü bölümü son bölümlerde yaşandı. İngiltere, 81. dakikada Ben White’ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip üstünlüğünü korumaya yaklaşsa da Uruguay son dakikalarda skoru dengeledi.

Valverde uzatmada sahneye çıktı

Uruguay, uzatma dakikalarında kazandığı penaltıyı Federico Valverde ile gole çevirdi. 90+4’te gelen bu gol, mücadelede eşitliği sağlayarak skoru 1-1’e getirdi.

Muslera 3.5 yıl sonra milli formaya döndü

Galatasaray’ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Haziran 2022’den bu yana ilk kez Uruguay Milli Takımı kadrosunda yer aldı. Uzun bir aranın ardından yeniden forma giyen Muslera, karşılaşmayı 4 kritik kurtarışla tamamladı.

Performansı teknik heyetten tam not aldı

Muslera’nın özellikle kritik anlarda yaptığı müdahaleler dikkat çekti. Deneyimli kalecinin performansı, teknik ekip ve taraftarlar tarafından olumlu değerlendirildi.