Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 34. haftasında sahasında konuk ettiği Zalgiris Kaunas’a 92-82 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler bu sonuçla son haftalardaki düşüşünü sürdürdü.

Üst üste mağlubiyetler dikkat çekti

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, ligde üst üste ikinci yenilgisini alırken toplamda 11. mağlubiyetini yaşadı. Son 5 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen sarı-lacivertli ekipte form düşüşü dikkat çekti.

Zalgiris ise bu galibiyetle sezonun 20. zaferine ulaştı.

İlk periyotta üstünlük Fenerbahçe’deydi

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Beko, boyalı alandan bulduğu sayılarla skor üretmeyi başardı. Colson’ın üçlüğüyle farkı açan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 25-22 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte denge değişti

İkinci periyotta Zalgiris oyuna ağırlığını koydu. Fenerbahçe’nin hücumdaki hatalarını iyi değerlendiren konuk ekip, Francisco’nun serbest atışlarıyla öne geçti.

Periyodun son bölümünde dış atışlarla farkı açan Litvanya temsilcisi, soyunma odasına 49-44 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte fark açıldı

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe farkı kapatmaya çalışsa da Zalgiris, Sleva ve Francisco’nun etkili performansıyla kontrolü elinde tuttu.

Üçüncü çeyrek, konuk ekibin 66-62 üstünlüğüyle tamamlandı.

Son çeyrekte savunma yetersiz kaldı

Final periyodunda mücadele büyük çekişmeye sahne oldu. Fenerbahçe Beko, De Colo’nun sayılarıyla öne geçse de savunmada yaşanan sorunlar sonucu belirledi.

Zalgiris, son bölümde üstünlüğünü koruyarak parkeden 92-82 galip ayrıldı.

Tribünde dikkat çeken isimler

Karşılaşmayı, Sadettin Saran ile Domenico Tedesco de saha kenarından takip etti.

Öne çıkan performanslar

Fenerbahçe Beko’da Baldwin 19, Horton-Tucker 18 sayıyla öne çıkarken; Zalgiris cephesinde Sleva 18, Francisco ise 14 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

