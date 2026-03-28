İspanya, Sırbistan’ı hazırlık maçında 3-0 mağlup etti. Estadio de la Cerámica’da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, etkili performansıyla öne çıktı.

Oyarzabal’dan erken ve kritik goller

Mücadeleye hızlı başlayan İspanya, 16. dakikada Mikel Oyarzabal’ın golüyle öne geçti. İlk yarının son bölümünde de üstünlüğünü sürdüren İspanyol ekibi, 43. dakikada Oyarzabal’ın bir kez daha fileleri havalandırmasıyla soyunma odasına 2-0’lık avantajla gitti.

İspanya oyunun kontrolünü bırakmadı

İkinci yarıda tempo kontrolünü elinde tutan ev sahibi ekip, rakibine pozisyon şansı tanımadı. Oyun üstünlüğünü sürdüren İspanya, skoru artırmak için baskısını sürdürdü.

Munoz’dan skoru belirleyen gol

Karşılaşmanın 72. dakikasında sahneye çıkan Victor Munoz, attığı golle farkı üçe çıkardı ve maçın sonucunu 3-0 olarak belirledi.

Hazırlık programı devam ediyor

Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, hazırlık sürecine 31 Mart’ta Mısır karşılaşmasıyla devam edecek. Sırbistan ise aynı tarihte Suudi Arabistan ile karşı karşıya gelecek.