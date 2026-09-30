Muğla Büyükşehir Belediyesi, Sürdürülebilirlik İçin Yerel Yönetimler Ağı (ICLEI Europe), Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG MEWA), BM Ankara Ofisi ve Sıfır Atık Vakfı iş birliğiyle düzenlenen zirve Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde gerçekleştirildi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın ev sahipliği yaptığı buluşmaya; üç kıtadan yerel yönetim temsilcileri, uluslararası kuruluşlar, Birleşmiş Milletler ve Türkiye Belediyeler Birliği yetkilileri katıldı.

Akdeniz’in iklim krizine karşı geleceği ele alındı

Zirvenin ilk gününde gerçekleştirilen oturumlarda su kaynakları, aşırı sıcaklıklar, kuraklık, seller, orman yangınları ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi Akdeniz kentlerini tehdit eden riskler değerlendirildi. Bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Program kapsamında düzenlenen politika diyaloğunda ise kentsel dirençlilik, iklim finansmanının yerelleştirilmesi, adil ve kapsayıcı dönüşüm, su, gıda, doğa, döngüsellik ile teknoloji kullanımı gibi konular masaya yatırıldı. Küresel iklim hedeflerinin yerel düzeyde uygulamaya geçirilmesi ve belediyelerin iklim finansmanına erişimi tartışıldı.

"Asıl başarıyı belediyelerde ve sokaklarda sağlayabiliriz"

Zirvenin kapanışında konuşan Bangladeş’in Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq, iklim eyleminin yalnızca salonlarda yürütülemeyeceğini belirterek "Uluslararası çalışmalar konferans salonlarında gerçekleştiriliyor olabilir ancak asıl başarıyı belediyelerde, kentlerde ve sokaklarda sağlayabiliriz. Yerel liderliğin güçlendirilmesi; kapsayıcı, dirençli ve sürdürülebilir kentlerin oluşturulması son derece önemli. Yerel liderlik ruhunu COP31’e doğru taşımalıyız." dedi.

"Kentleri güçlendirmeden iklim hedeflerine ulaşamayız"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise yerel yönetimlerin sadece iklim politikalarının uygulayıcısı değil, karar alma süreçlerinin de bir parçası olması gerektiğini söyledi. Zirve sonunda ortaya çıkan deklarasyonun COP31’de ilan edileceğini belirten Başkan Aras, "Yerel yönetimler iklim politikasının uygulayıcısı olduğu kadar karar süreçlerinin de bir parçası olmalıdır. İhtiyacın ne olduğunu ve hangi yatırımın öncelikli olacağını en iyi sahadaki yerel yöneticiler bilir. Muğla'da su yönetiminden temiz enerjiye kadar birçok alanda çözüm üretiyoruz. Zirvede kabul edilen deklarasyonla Akdeniz kentlerinin ortak iradesini COP31'de ilan edeceğiz. Kentleri güçlendirmeden iklim hedeflerine ulaşamayız. Artık konuşmaktan uygulamaya geçme zamanı." şeklinde konuş.