Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Afyonkarahisar'da yakalanıp tutuklanan FETÖ mensubu Burkay Karatepe’den elde edilen dijital materyalleri inceledi. İncelemelerde, Karatepe'nin firari olarak arandığı dönemde kendisine maddi yardımda bulunan ve terör örgütüyle irtibatlı olduğu belirlenen şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. İncelemelerini derinleştiren ekipler, şüphelilerin para transferleri ve örgüt içi iletişim ağlarını tek tek belirledi.

İstanbul ve Eskişehir'de 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen kişilerin yakalanması amacıyla 4 Eylül tarihinde operasyon başlattı. İstanbul'da 5 ve Eskişehir'de 5 olmak üzere toplam 10 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale incelemek üzere el konuldu.

Muğla Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye çıkarıldı

Operasyonun ardından soruşturmanın yürütüldüğü Muğla'ya getirilen şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade alma süreçleri tamamlandı. Emniyetteki sorguları ve işlemleri bitirilen 10 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri devam ediyor.