Muğla-Denizli karayolu Yaraş Mahallesi orman deposu mevkiinde sabahın erken saatlerinde başlayan orman yangınına müdahale gün boyunca aralıksız sürdü. Günün ilk ışıklarıyla birlikte bölgeye sevk edilen hava ve kara ekiplerinin koordineli çalışması sayesinde alevlerin önü kesildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Ekipler alevlere geçit vermedi

Yangın bölgesinde alevlerle mücadele için dev bir ekip görev yaptı. Söndürme operasyonunda havadan 15 helikopter ve 7 uçak görev alırken, karadan ise 15 arazöz, 7 su tankeri, 27 iş makinesi, 33 araç ve 1 TOMA ile alevlere müdahale edildi. Karadaki ekipler ile hava araçlarının eş zamanlı çalışması yangının daha fazla büyümesini engelledi.

15 ton suyla müdahale

Müdahale sırasında hava ekiplerinin sergilediği performans yangının kaderini belirledi. Air Tractor tipi yangın söndürme uçaklarının art arda gerçekleştirdiği 5 sorti kameraya yansıdı. Uçakların sadece 90 saniye içerisinde alevlerin üzerine toplam 15 ton su bırakması, karadaki ekiplerin işini kolaylaştırarak yangının kontrol altına alınmasında büyük rol oynadı.