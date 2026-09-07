Menteşe ilçesine bağlı Yaraş Mahallesi orman deposu mevkiinde sabahın erken saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman arazözü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlerin, komşu ilçe Ula'nın Armutçuk Mahallesi'ne kadar ulaştığı bilgisine ulaşıldı.

Havadan ve karadan mücadele ediyor

Günün ilk ışıklarıyla birlikte yangına müdahale için hava hareketliliği başlatıldı. Alevlerin kontrol altına alınması için bölgede 13 helikopter ve 7 uçak ile havadan söndürme çalışmaları yürütülüyor. Karadan ise 32 arazöz, 9 su tankeri, 7 dozer ve 187 personelin katılımıyla yangını söndürme mücadelesi aralıksız devam ediyor.

Muğla-Denizli karayolu ulaşıma kapatıldı

Alevlerin ve yoğun dumanın görüş mesafesini düşürerek ulaşımı tehlikeye düşürmesi üzerine Muğla-Denizli karayolu güvenlik gerekçesiyle sivil araç trafiğine kapatıldı. Emniyet ve jandarma ekipleri güzergahta önlem alırken, karayolundan sadece yangın söndürme ve acil durum ekiplerine ait görevli araçların geçişine izin veriliyor.