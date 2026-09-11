Taraftar ise tek bir soruya kilitlendi; Osimhen ne zaman dönecek, Barcelona maçında oynayacak mı? UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting Lizbon deplasmanına götürülmeyen Nijeryalı golcü, Portekiz'deki 3-1'lik hezimeti televizyondan takip etti. Sarı-kırmızılı hücum hattı, Lizbon çimlerinde yıldız santrforun yırtıcılığını mumla aradı.

Florya'da mesai başladı. Kulüp sağlık heyeti, lige verilen milli maç arasını fırsata çevirip 27 yaşındaki santrforu dev maça yetiştirmek için yoğun tedavi uyguluyor.

Victor Osimhen sahalara ne zaman dönecek?

Victor Osimhen, milli ara sonrasında ligde oynanacak müsabakalarla birlikte ekim ayının ikinci haftasında sahalara dönmeyi planlıyor. Kulüp sağlık kurulu, Nijeryalı golcünün tedavisinde adale hasarının tamamen kapanmasını bekliyor. Süreç hassas ilerliyor. Erken dönüş riski nüksetme tehlikesi doğuracağı için teknik heyet aceleci davranmak istemiyor.

Mario Lemina ve Wilfried Singo'nun da sakatlandığı bu çetin periyotta, oyuncunun fiziksel parametreleri anlık takip ediliyor. İşte Florya'daki son sağlık tablosu:

Futbolcu Sakatlık Bölgesi Tahmini Dönüş Victor Osimhen Sağ adduktor kas grubu Ekim ortası Mario Lemina Sağ kasık adalesi Ekim başı Wilfried Singo Uyluk biceps femoris Eylül sonu

Osimhen Barcelona maçında oynayacak mı?

Victor Osimhen, tedavisinde beklenmedik bir aksilik yaşanmaması halinde 13 Ekim 2026 Salı günü RAMS Park'ta oynanacak Barcelona maçında ilk 11'deki yerini alacak. Sağlık heyeti yıldız futbolcuyu özellikle bu randevuya eksiksiz yetiştirmeyi amaçlıyor. Hesaplar tutarsa Nijeryalı forvet sahaya lider çıkacak.

Sporting'in eski forveti Saleiro yaptığı değerlendirmede, Osimhen'in eksikliğinin sarı-kırmızılı ekibin Avrupa arenasındaki dişini söktüğünü belirtti. Nitekim Şampiyonlar Ligi lig aşamasında ikinci maç olan Katalan devi randevusu, gruptaki kaderi belirleyecek ağırlık taşıyor.

Sarı-kırmızılı takımda forvet alarmı

Galatasaray bu sezon çıktığı resmi mücadelelerde Nijeryalı yıldızın hücum yükünü omuzlamasına alıştı. Çıktığı 4 lig karşılaşmasında rakip ağlara 6 gol bırakan ve 2 asist kaydeden Osimhen, takımın en keskin hücum silahı konumundaydı.

Kulübe alternatif arıyor. Barış Alper Yılmaz ile Michy Batshuayi ikilisinin lig maratonunda Osimhen dönene kadar hücumdaki boşluğu doldurması gerekiyor.