Muazzez Ersoy, Nijeryalı hayranı Ndubuisi Christopher ile evinde bir araya gelerek birlikte "Sevemedim Karagözlüm" adlı şarkıyı seslendirdi. Bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. İkilinin görüntüleri hayran-sanatçı etkileşimi olarak yorumlandı fakat kısa sürede sosyal medyada "Muazzez Ersoy’un sevgilisi Nijeryalı" gibi başlıklarla yayıldı. Paylaşımlar, magazin içeriklerinde yer buldu ve bazı kullanıcılar tarafından yanlış anlaşılmalara yol açtı. Ersoy ise hakkında çıkan sevgili iddialarının gerçek olmadığını açıkladı. Kendisinin sadece hayranı ile dostça bir araya geldiğini, bu tür haberlerin doğruyu yansıtmadığını belirtti.

Sosyal Medyada Tepkiler ve Ersoy'un Açıklamaları

Ortaya atılan iddialara karşı Muazzez Ersoy, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bu tür haberlerin gazetecilikle ilgisi olmadığını, gerçeğe dayalı olmayan içeriklerin itibarını zedelediğini ve hakaret içerikli yorumların haksız olduğunu dile getirdi. Ayrıca, bu paylaşımları yapanlara karşı hukuki haklarını saklı tuttuğunu belirtti. Ersoy, iddiaların asılsız ve iftira niteliğinde olduğunu vurguladı.

Muazzez Ersoy Kimdir?

Muazzez Ersoy, Türk sanat müziğinin güçlü seslerinden biri olarak tanınıyor. Sanat yaşamı boyunca sayısız albüme ve konsere imza attı. Uzun yıllardır Türk müziğinin önemli temsilcilerinden biri olmayı sürdürüyor. Ersoy’un hayran kitlesi farklı yaş ve ülkelerden insanlardan oluşuyor. Özellikle klasik ve nostaljik Türk sanat müziği repertuarıyla geniş bir dinleyici kitlesine hitap ediyor.

Bu gelişmeler ışığında, Muazzez Ersoy’un sevgilisinin olduğu iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Haberlere konu olan buluşma, sanılanın aksine yalnızca sanatçı ve hayran arasında sıcak ve müziğe dayalı bir iletişim şeklinde yaşandı.