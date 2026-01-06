Defansif orta saha pozisyonunda görev yapan Ugarte, agresif oyun tarzı, top kapma becerisi ve oyunun temposunu belirleme yeteneğiyle modern futbolun aranan profillerinden birini temsil ediyor.

Futbol kariyerine ülkesi Uruguay'da başlayan ve kısa sürede Avrupa'nın önemli liglerine transfer olan Ugarte, kariyer basamaklarını hızla tırmanıyor. Portekiz ve Fransa liglerinde edindiği tecrübelerin ardından İngiltere Premier Ligi'nde boy gösteren oyuncu, yüksek bonservis bedelleriyle gerçekleşen transferleriyle de adından söz ettiriyor. Futbol otoriteleri tarafından potansiyeli yüksek bir "dinamo" olarak nitelendirilen Ugarte'nin kariyer yolculuğu ve biyografisi merak konusu oluyor.

Manuel Ugarte kimdir?

Tam adı Manuel Ugarte Ribeiro olan başarılı futbolcu, 11 Nisan 2001 tarihinde Uruguay'da dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 25 yaşına giren Ugarte, futbolculuk kariyerini orta saha mevkiinde sürdürüyor. Özellikle defansif orta saha (ön libero) rolünde sergilediği performansla tanınan Uruguaylı yıldız, fiziksel dayanıklılığı ve taktiksel disiplini ile ön plana çıkıyor.

Kariyer Yolculuğu ve Transferleri

Manuel Ugarte, profesyonel futbol hayatına 2016 yılında Uruguay'ın Fénix kulübünün altyapısında başladı ve burada gösterdiği performansla kısa sürede A takıma yükseldi. Genç yaşta sergilediği olgun oyunla Avrupa kulüplerinin radarına giren oyuncu, Avrupa macerasına Portekiz Ligi ekiplerinden Famalicão ile adım attı. Burada geçirdiği etkileyici yarım sezonun ardından Portekiz'in köklü kulüplerinden Sporting Lizbon'a transfer oldu. Sporting formasıyla Taça da Liga şampiyonluğu yaşayan Ugarte, istikrarlı oyunuyla değerini katladı.

Bu yükseliş, Temmuz 2023'te Fransız devi Paris Saint-Germain'in (PSG) dikkatini çekti ve oyuncu yaklaşık 60 milyon euro bonservis bedeliyle Paris ekibine katıldı. PSG'de geçirdiği bir sezonun ardından kariyerinde yeni bir sayfa açan Ugarte, Ağustos 2024'te İngiliz devi Manchester United'a transfer oldu. Bu transferin yaklaşık 42 milyon sterlin bonservis ve ek bonuslarla birlikte toplam 50 milyon sterline varan bir paketle gerçekleştiği biliniyor.

Milli Takım Kariyeri

Kulüp kariyerindeki başarısını milli formaya da taşıyan Manuel Ugarte, Uruguay Milli Takımı'nın değişmez isimleri arasında yer alıyor. Alt yaş kategorilerinde ülkesini başarıyla temsil eden ve 2020 CONMEBOL Pre-Olimpik Turnuvası'nda üçüncülük elde eden kadroda bulunan oyuncu, 2021 yılında A Milli Takım ile ilk maçına çıktı. O tarihten bu yana milli takım havuzunda düzenli olarak yer bulan Ugarte, uluslararası turnuvalarda Uruguay orta sahasının direncini artıran kilit oyuncu rolünü üstleniyor.