Yeni yıl yaklaşırken memur ve memur emeklilerinin ocak zammına ilişkin hesaplamalar hız kazandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, hem güncel enflasyon verilerini hem de Ankara kulislerinden edindiği bilgileri paylaştı.

Enflasyonun üzerinde artış dönemi başlıyor

Ekim ayı enflasyon verilerini değerlendiren Karakaş, aylık yüzde 2,55, yıllık yüzde 32,87 artışın kaydedildiğini hatırlattı. Türkiye Gazetesi'nde yayımlanan yazısında, yıl sonunda enflasyonun yüzde 30’un altına düşmesinin artık mümkün görünmediğini ifade eden Karakaş, son yıllarda memur ve emeklilerin üç dönem üst üste resmi enflasyonun altında artış aldığını belirtti.

Karakaş, bu yıl ise enflasyonun gerisinde kalınmayacağını vurgulayarak, “Enflasyon karşısında ezilme dönemi sona eriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Ocak zammı hesaplamaları

Karakaş’ın paylaştığı verilere göre, ekim sonrası dört aylık kümülatif enflasyon yüzde 10,25 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden kesinleşmiş durumda. Memur ve memur emeklileri için ise yüzde 11’lik toplu sözleşme artışıyla birlikte zam oranı yüzde 16,55 seviyesine yükseliyor. Karakaş, mevcut veriler ışığında yüzde 16,55 zam ile 1000 TL taban artışının kesin göründüğünü belirtti.

Ocakta yüzde 18,5–20 arasında artış beklentisi

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 31–33 aralığında kalması halinde, ocak ayında memur ve emekli maaşlarına yüzde 18,5–20 arasında zam yapılmasının öngörüldüğünü aktaran Karakaş, taban artışıyla birlikte bazı emeklilerin yüzde 20’nin üzerinde artış alabileceğini kaydetti.

Seyyanen zam gündemde değil

Seyyanen zam beklentisine ilişkin kulis bilgilerini de değerlendiren Karakaş, Ankara’dan gelen işaretlerin olumsuz olduğunu belirtti. Karakaş, “Toplu sözleşmede ne varsa o kadar; ne refah payı ne de ek ödeme… Sadece zorunlu güncelleme yapılacak” diyerek, herhangi bir ek iyileştirmenin gündemde olmadığını vurguladı.